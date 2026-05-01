ABD Başkanı Donald Trump'a İran'daki operasyonlar için tanınan 60 günlük yasal sürenin dolacağı gün Trump kongreye bir mektup yazdı.

‘ABD’NİN ÇIKARLARINI KORUMA SORUMLULUĞUM DOĞRULTUSUNDA’

Mektubunda Trump şu ifadeleri kullandı:

2 Mart 2026 tarihinde Kongre’ye, 28 Şubat 2026’da Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerinin Epic Fury Operasyonunu başlattığını ve İran İslam Cumhuriyeti rejimine karşı hassas saldırılar gerçekleştirmeye başladığını bildirmiştim. Bu operasyonu, Amerikalıları ve ABD’nin yurt içi ve yurt dışındaki çıkarlarını koruma sorumluluğum doğrultusunda ve ABD’nin ulusal güvenlik ile dış politika çıkarlarını ilerletmek amacıyla emrettim.

‘DÜŞMANLIKLAR/SAVAŞ HALİ SONA ERDİ’

7 Nisan 2026’da iki haftalık bir ateşkes emri verdim. Bu ateşkes daha sonra uzatıldı. 7 Nisan 2026’dan bu yana ABD kuvvetleri ile İran arasında herhangi bir çatışma yaşanmamıştır. 28 Şubat 2026’da başlayan düşmanlıklar sona ermiştir.

‘İRAN TEHDİDİ HALEN DEVAM EDİYOR’

Çatışma yaşanmasa da var olan riske dikkat çeken Trump, “ABD’nin İran rejimine karşı yürüttüğü operasyonların başarısına ve kalıcı bir barış sağlama yönündeki çabalara rağmen, İran’ın ABD’ye ve silahlı kuvvetlerimize yönelik oluşturduğu tehdit hâlâ önemini korumaktadır” ifadelerini kullandı.

1973 TARİHLİ ‘SAVAŞ YETKİLERİ YASASI’

1973 tarihli ‘Savaş Yetkileri Yasası’ uyarınca ABD başkanları, Kongre onayı olmadan en fazla 60 gün süreyle 'askeri operasyon' yürütebiliyor. Bu sürenin sonunda ya operasyonların sonlandırılması ya da Kongre’den yetki alınması gerekiyor.

TRUMP ZAMAN MI KAZANMAYA ÇALIŞIYOR?

Savaş Yetkileri Yasası kapsamında yapılan değerlendirmeye göre, Donald Trump yönetimi, İran ile yaşanan askeri gerilimin yürürlüğe giren ateşkesle birlikte hukuki açıdan sona erdiğini savundu. Bu çerçevede, 60 günlük yasal sürenin artık geçerliliğini yitirdiği ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’nden ek bir yetki ya da onay alınmasına gerek bulunmadığı ifade edildi.

Ancak Demokrat Parti mensubu Kongre üyeleri bu yoruma itiraz etti. Demokratlara göre, ateşkes ilanı söz konusu yasa kapsamında “çatışmaların tamamen sona erdiği” anlamına gelmiyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Donanması’nın Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı sürdürmesi de, sahadaki askeri hareketliliğin devam ettiğine ve gerilimin fiilen sonlanmadığına işaret ettiği şeklinde değerlendiriliyor.