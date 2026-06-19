İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump’ın G7 zirvesinde kendisiyle fotoğraf çektirmek için "yalvardığı" yönündeki iddialarına Cuma günü sert bir yanıt verdi.

İtalya'da geniş çaplı siyasi tepkilere yol açan bu gelişmenin ardından Meloni, sosyal medya üzerinden yayımladığı bir videoda Trump'ın açıklamalarını "tamamen uydurma" olarak nitelendirerek büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Başbakan Meloni, yaptığı açıklamada, "Bazı şeyler anında yanıt verilmeyi hak eder. Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma, dürüst olmak gerekirse şoke oldum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı'nın müttefiklerine karşı bu şekilde davranmasının ilk kez olmadığını belirten Meloni, Trump'ın Batı'nın ve ABD'nin düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermemesinin üzüntü verici olduğunu ekledi.

Meloni, "Ancak unutmaması gereken bir şey var: Ben ve İtalya asla yalvarmayız" dedi.

MELONİ KÜPLERE BİNDİ

İki lider arasındaki tartışma, Trump'ın İtalyan televizyon kanalı La7 ile yaptığı bir telefon röportajındaki iddialarının ardından başladı.

Kanala konuşan Trump, ses kaydı yayımlanmayan röportajda, Meloni'nin zirvede kendisiyle fotoğraf çektirmek için ısrar ettiğini ve kendisinin bunu isteksizce kabul ettiğini öne sürdü.

Trump, "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Bunu o kadar çok istiyordu ki... Normalde çektirmezdim ama onun adına üzüldüm" şeklinde konuştu.

Trump’ın yayımlanan bu ifadeleri İtalya'da çok sert tepkiyle karşılandı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bu sözler üzerine 21 ve 22 Haziran tarihlerinde ABD'ye gerçekleştirmeyi planladığı resmi ziyareti iptal ettiğini duyurdu.

Tajani, ABD merkezli sosyal medya şirketi X üzerinden yaptığı açıklamada, "Trump’ın Başbakan Giorgia Meloni’ye yönelik ciddi ve kırıcı ifadeleri tüm İtalya'yı rencide etmiştir. Bu nedenle ABD ziyaretimi iptal etme kararı aldım" dedi.

Meloni, geçtiğimiz yıl Trump’ın başkanlık göreve başlama törenine davet edilen tek Avrupalı lider olmuştu.