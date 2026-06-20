ABD Başkanı Donald Trump'ın G-7 zirvesi sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında yaptığı yorum, ABD ve Avrupa arasındaki ipleri kopardı.

Meloni'nin "kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını" öne süren Trump'a jet yanıt veren Meloni "İtalya ve ben, yalvarmayız" dedi. Bu açıklama, öfkeli bir tiradın başlangıcı oldu.

İtalya'nın sağcı Başbakanı Meloni, Trump'ı gerçeği çarpıtmakla suçladı. Avrupa'da bir dönem Trump'ın en yakın siyasi dostlarından biri olarak kabul edilen Meloni, ABD Başkanı'nın Amerika'nın düşmanlarına müttefiklerinden daha iyi davrandığını ifade etti.

Söz konusu iddialara sert tepki gösteren Meloni, "Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurmadır ve şaşkınlık vericidir. ABD başkanının kendi müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını anlamıyorum. Batı'nın ve ABD'nin düşmanlarının liderlerine karşı daha uzlaşmacı bir tavır sergilemesi üzücü" dedi.

Meloni, Trump'ın bir şeyi unutmaması gerektiğini vurgulayarak, "Ben ve İtalya asla yalvarmayız" ifadelerini kullandı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da Meloni'nin kimseden fotoğraf isteyeceğine inanmadığını belirtti.

ABD-İTALYA ZİRVESİ İPTAL EDİLDİ

Yaşanan diplomatik gerilim, iki ülke arasındaki resmi temaslara da doğrudan yansıdı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Miami'deki Biltmore Otel'de düzenlenecek olan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşeceği yüksek düzeyli iş forumuna yapacağı ziyareti iptal ettiğini açıkladı.

Tajani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın ifadelerinin tüm İtalya'yı incittiğini belirtti.

İlerleyen saatlerde Washington'daki İtalya Büyükelçiliği, yüzlerce İtalyan ve ABD şirketin katılması beklenen iki günlük İtalya-ABD İş, Yatırım, Bilim ve İnovasyon Forumu'nun tamamen iptal edildiğini duyurdu.

Trump'ın yakın çevresi ile Avrupa sağcıları arasında köprü görevi gören İtalyan iş insanı George Guido Lombardi de Trump'ın davranışından dolayı derin üzüntü duyduğunu ve savunacak kelime bulmakta zorlandığını ifade etti.

ABD VE AVRUPA ARASINDAKİ KÖPRÜLER YANIYOR

Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünden bu yana ticaret, Rusya-Ukrayna savaşı, Grönland'ı ilhak etme tehditleri, ABD-İran savaşı ve NATO'nun geleceği gibi konulardaki anlaşmazlıklar transatlantik ilişkilerde güvensizliğe yol açıyordu.

Trump, daha önce de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi Avrupalı liderleri hedef almıştı.

Meloni ise göçmenlik gibi konularda Trump'ın siyasi çizgisine yakınlığıyla bilinmesine rağmen, ilişkiler bu yılın Nisan ayında kırılma noktasına geldi.

Trump'ın, ABD'nin İran ile olan savaşına karşı çıkan Papa 14. Leo'yu eleştirmesi üzerine Meloni bu sözleri "kabul edilemez" olarak nitelendirmiş, Trump ise buna Meloni'yi korkaklıkla suçlayarak karşılık vermişti.

Yaşanan bu son gelişme, eski Macaristan lideri Viktor Orban'ın seçim yenilgisinin ardından, Trump'ın Avrupa'daki milliyetçi sağ liderlerle olan bağlarının da büyük ölçüde zayıfladığını gösteriyor.