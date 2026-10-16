ABD Başkanı Donald Trump’ın 13 Ekim’de Alaska’nın Wasilla kentinde düzenlediği mitingden alınan görüntüler sosyal medyada yayıldı.

GÜVENLİK AJANLARININ HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde, Trump konuşmasını sürdürürken bir kişinin sahne yakınında bulunan güvenlik görevlilerine yaklaştığı görüldü. Bu sırada ajanlardan birinin elini beline götürmesi, bir başka ajanın ise mavi bir perdenin arkasından çıkması dikkat çekti.

TRUMP KONUŞMASINI SÜRDÜRDÜ

Görüntülerde, güvenlik görevlilerinin hareketlendiği sırada Trump’ın kürsüde konuşmasına devam ettiği görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, ajanın elini beline götürmesini silahına uzanma ihtimaliyle ilişkilendirirken bazı kullanıcılar ise telsizini ayarlıyor olabileceğini öne sürdü. Ancak görüntüler, güvenlik görevlilerinin neden harekete geçtiğini veya olay sırasında somut bir tehdit bulunup bulunmadığını ortaya koymadı.

ARA SEÇİMLER ÖNCESİNDE ALASKA'DA MİTİNG

Olay, Trump’ın Alaska’nın Wasilla kentindeki Curtis D. Menard Memorial Spor Merkezi’nde destekçilerine hitap ettiği sırada yaşandı. Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde düzenlenen mitingde Trump, desteklediği Cumhuriyetçi adaylar için seçmenlerden destek istedi. Trump’ın Alaska ziyaretine Senatör Dan Sullivan ve vali adayı Bernadette Wilson da eşlik etti.