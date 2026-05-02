Son iki yıl içinde iki kez iflas koruma başvurusunda bulunan ABD’li düşük maliyetli havacılık devi Spirit Airlines, tüm kurtarma çabalarına rağmen iflas bayrağını çekti.

Dün geç saatlere kadar devam eden müzakerelerde, Trump’ın "kamu kaynaklarıyla havayolunu devralma" planı sonuçsuz kaldı. Trump’ın "Ancak devlet için karlı bir anlaşma olursa yaparız" dediği 500 milyon dolarlık can suyu paketi, maliyet ve risklerin yüksekliği nedeniyle hayata geçirilemedi.

SAVAŞ VE ARTAN MALİYETLER SON DARBEYİ VURDU

Spirit Airlines'ın çöküşünde, 2020'den bu yana biriken 2,5 milyar dolarlık devasa zararın yanı sıra, son dönemde patlak veren İran-İsrail gerilimi kritik rol oynadı.

Savaşın etkisiyle fırlayan jet yakıtı fiyatları, halihazırda 8,1 milyar dolar borcu bulunan şirketin nakit akışını tamamen tıkadı. Yatırımcıların hükümetin şirkette yüzde 90 hisse sahibi olmasına sıcak bakmaması da kurtarma operasyonunun önündeki en büyük engellerden biri oldu.

RAKİPLER YOLCULARI YOLDA BIRAKMAYACAK

Spirit’in uçuşlarını durdurma kararıyla birlikte havacılık sektöründe adeta "seferberlik" ilan edildi. Milyonlarca yolcunun mağduriyetini önlemek için sektörün devleri hızlı adımlar attı.

American Airlines, Spirit’in rotalarında bilet fiyatlarına "tavan fiyat" sınırı getirerek fahiş artışları durdurdu.

United ve Frontier ise mağdur yolculara özel indirimli biletler ve boş koltuk kapasitesi sunacaklarını açıkladı.

17 BİN ÇALIŞAN VE DÜŞÜK MALİYETLİ UÇUŞ DÖNEMİ BİTTİ

Spirit’in tasfiyesi, sadece yolcuları değil, 17 bin çalışanı da işsizlik riskiyle karşı karşıya bıraktı. Havacılık uzmanları, Spirit’in piyasadan çekilmesinin özellikle Las Vegas ve Florida gibi turistik bölgelerde rekabeti azaltacağını ve bilet fiyatlarının genel olarak artacağını öngörüyor. "Yalın uçuş" modeliyle havacılıkta devrim yapan sarı renkli uçakların pistlere veda etmesiyle sektörde bir devir kapanıyor.