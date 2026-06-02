ABD merkezli Axios'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran'daki saldırılardan sonra fırçalamasıyla İsrailli bakanlar küplere bindi.

Habere göre Trump "Sen ne yapıyorsun, delirdin mi?" diyerek İsrail'i Lübnan'a saldırmaması konusunda uyardı. Netanyahu bunun üzerine saldırılarını durdurdu.

Bu durum, İsrail'deki savaş yanlısı aşırı sağcı isimlerin tepki göstermesine sebep oldu. Savaş suçlarıyla ünlü Emniyet Bakanı Itamar Ben-Gvir Netanyuha sitem etti.

Ben-Gvir, "Güçlü bir başbakanın ABD Başkanı’na mümkün olduğunda 'evet', gerektiğinde ise 'hayır' demesi gerektiğini söylemiştiniz. İşte şimdi dostumuz Başkan Trump’a 'hayır' demenin tam zamanı. Şimdi, Hizbullah’a darbe indirmek, savaşçılarımızın önünü açmak ve kuzeyde güvenliği yeniden tesis etmek için gereken ve gerekli olanı yapmanın tam zamanı" dedi.

Sağcı İsrail basını da kendi yorumlarını kattı. Maariv " İsrail, her tarafın kendi şartlarını dayattığı bir devlet gibi görünüyor: içeriden Haredim, dışarıdan Hizbullah ve her şeyden önce Trump" dedi.

NETANYAHU 'OPERASYONLAR SÜRECEK' DEDİ