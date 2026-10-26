ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Michigan eyaletinde düzenlenen mitingde, kendisine eşlik eden dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj hakkında yaptığı yorumla gündeme geldi.

Port Huron kentindeki McMorran Place Arena’da gerçekleştirilen etkinlikte Trump, Minaj’ın fiziksel görünümüne ilişkin sözleriyle dikkat çekti.

Miting, Cumhuriyetçilerin Senato adayı Mike Rogers ile Michigan Valiliği için yarışan John James’e destek amacıyla düzenlendi.

Yaklaşık iki saat süren konuşmasında siyasi rakiplerini de hedef alan Trump, Ohio Senatörü Jon Husted’ın fiziksel özellikleri hakkında daha önce yaptığı değerlendirmeleri anlattıktan sonra sözü Minaj’a getirdi.

"O KALÇAYI GÖZDEN KAÇIRMAK ZOR"

Husted’ın geçmişte sporcu olduğunu öğrendiğini ve fiziksel yapısına dikkat ettiğini söyleyen Trump, ardından Nicki Minaj’ı işaret ederek, “Muhteşem bir kalçaya baktım. Nicki Minaj, değil mi? O kalçayı gözden kaçırmak zor” ifadelerini kullandı.

Trump’ın sözleri salondaki kalabalığın tezahüratlarıyla karşılandı.

ABD Başkanı daha sonra ünlü rapçiden ayağa kalkmasını istedi.

Minaj da yerinden kalkarak kalabalığı selamladı ve başparmağını kaldırdı.