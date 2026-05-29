ABD’de Donald Trump yönetimi şimdi de “Pentagon kredisi” tartışmasıyla gündemde. Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.’ın yatırım yaptığı nadir toprak elementleri şirketi Vulcan Elements’e, Pentagon tarafından tam 620 milyon dolarlık dev kredi verilmesi Washington’da siyasi deprem yarattı. İddialara göre süreçte Beyaz Saray’dan doğrudan baskı geldi.

Amerikan basınına konuşan bir kaynak, “Telefon Beyaz Saray’dan geldi... Bu işi tamamlamamız gerekiyor dediler” ifadelerini kullandı. Demokrat vekiller Kongre’de “başkan ailesi devlet gücünü kullanıyor” eleştirisini yaparak Temsilciler Meclisi’nde Donald Trump Jr.’ın ifadeye çağrılması için önerge verildi ancak Cumhuriyetçiler süreci bloke etti.