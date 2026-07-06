NATO zirvesi vesilesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ı misafir edecek olan Ankara'da çalışmalar sürüyor.

Trump'ın koruma konvoyu ve 'Canavar' lakaplı limuzini şimdiden Ankara caddelerinde görüldü. Nitekim Trump'ı ağırlayacak otelde de çalışmalar başladı.

ABD Başkanı'nın kalacağı Söğütözü'ndeki otel ziyaretçilere tamamen kapatıldı. Trump'ın kalacağı oda ise tam bir kaleye dönüştürüldü.

ABD Başkanı'nın kalacağı 190 metrekarelik başkanlık suitin camları kurşun ve bomba geçirmez hale getirildi. Binanın duvarları güçlendirildi.

Trump'ın odasının önünde ABD Başkanı'nı korumakla görevli olan gizli servis de nöbet tutacak. Binadan kuş uçurulmayacak.

ANKARA'DA YOLLAR DA KAPALI OLACAK

öTrump'ın ve diğer siyasilerin geçişini kolaylaştırmak için 6-9 Temmuz tarihleri arası Ankara'da bazı yollar da kapalı olacak.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, başta Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı'ndan başlanarak geliş/gidiş istikametine tüm makamların kullandığı yol güzergahları ile etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları trafiğe kapatılacak.

Bununla birlikte valilik zirve sebebiyle kullanılacak yollarda park yasağı getirdi. Bu güzergaaha park edilen araçlar çekilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM'ler, umuma açık yerler ve marketlerin otoparkları ile araç tamir servisleri, işyerlerinin otoparkları da yasak kapsamında bulunuyor.

Kısıtlama 9 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak. Araç sahiplerinin araçlarını bir an önce çekmesi yönünde uyarı yapıldı.

Kapalı olacak yolların listeleri aşağıdaki gibidir:

Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü

Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi üzeri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Hilton Garden Inn Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel.