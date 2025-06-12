Beyaz Saray'daki Gül Bahçesi'nde yapılan bir etkinlikte çekilen kareler, Trump'ın sağlığına ilişkin söylentileri yeniden alevlendirdi.

Twitter'da bir kullanıcı tarafından paylaşılan ve şişliği yakından gösteren fotoğraf kısa sürede 17 binden fazla beğeni aldı.

Fotoğraflar, Trump'ın pantolonunun arka bölümünde sıra dışı bir kabarıklık olduğunu ortaya koyuyordu.

KATETER Mİ KULLANIYOR?

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu çıkıntının tıbbi bir cihaz olabileceğini öne sürdü. Kullanıcılar, Trump'ın idrar torbası (kateter) kullandığını ve bu durumun demans hastalığıyla ilişkili olduğunu öne sürdü.

Bu yorumlar binlerce etkileşim alırken, demans (Frontotemporal Demans) iddiaları yeniden basında da gündeme geldi. Bu tür bir nörolojik rahatsızlık, beynin ön loblarında zararlı protein birikimleriyle ilişkilendirilir ve kişlilik, davranış, konuşma ve motor becerilerde bozulmalara yol açabilir.