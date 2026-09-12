ABD Başkanı Donald Trump, "biraz golf oynamak ve ticaret ilişkileri konuşmak" üzere İngiltere'nin komşusu İrlanda'yı ziyaret etti.

Son günlerde İngiltere'ye yüklenen Trump'ın başkent Dublin ziyareti, beraberinde Trump usülü skandal sözleri de getirdi.

Zira Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile birlikte yaptığı basın toplantısında "İrlanda'nın yeniden birleştiğini görmekten mutlu olacağını" ifade etti.

Bu sözler basın toplansında şaşkınlık yarattı. Zira masum görünen bu sözler, Sivillerin kanıyla yazılan tarihin sayfalarını yeniden açtı.

TRUMP'TAN EL BOMBASI GİBİ SÖZLER

Trump, bir gazetecinin "İrlanda'nın birleşmesini destekliyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Pekala, herhangi bir soruna yol açmak istemiyorum ama size birleştiğini görmeyi çok isteyeceğimi söyleyeceğim. Her iki tarafta da arkadaşlarım var, harika insanlar. Onlar İrlandalı. Nasıl kötü olabilirler ki, değil mi? Birleştiğini görmeyi çok isterim.

Sözlerinin bazı itirazlara sebep olabileceğine değinen Trump, şu eklemeyi de yaptı:

"Eninde sonunda gerçekleşecek. Biliyor musunuz? Benim bakış açıma göre bu eninde sonunda gerçekleşecek. Şimdiden olması da pekala mümkün. Bunun hakkında konuşuyoruz ve bunu harekete geçirmek için doğru adama sahipsiniz. Şimdi İngiltere'nin bu konuda açıkça söyleyecek bir şeyleri olacaktır. Ama bence harika bir şey olurdu. Yani, nasıl kötü olabilir ki?"

Trump'ın bu sözleri, İrlanda adasından kopan İngiltere bölgesi olan Kuzey İrlanda'ya değindi.

İrlanda'nın bağımsızlığının ardından İngiltere'nin terk etmediği bu bölge, kanlı bir bağımsızlık savaşının sahnesi olmuştu.

Trump'ın bu sözleri, İngiltere ve İrlanda tarihinin kanayan bir yarasını kaşıdı. Sonradan konuşan Trump ise şöyle konuştu:

"Bana 'İrlanda ve Kuzey İrlanda'nın birleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?' diye sordular. Bence güzel bir cevap verdim. Bu, ne derseniz deyin iyi bir yanıtın olmadığı sorulardan biri"

'SORUNLAR ZAMANI'

Trump'ın sözleri, İngiltere ve İrlanda arasındaki en kanlı dönemlerden birini hatırlattı. Bu dönemde Kuzey İrlanda'da dökülen kan, hala pek çok kişinin zihninde taze.

Kuzey İrlanda tarihine "Troubles" (Sorunlar) olarak tarihe geçen kanlı dönem, 1960'ların sonundan 1998'e kadar devam etti.

Yaklaşık 3 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiği bu dönem, İngiltere'ye bağlılığını savunan Protestan "Sadakatçiler" (Loyalist) ile İrlanda'nın birleşmesini isteyen Katolik Milliyetçiler (Republicans) arasındaki derin çatışmayla başladı.

İrlanda Cumhuriyet Ordusu (Irish Republican Army / IRA) ile İngiliz güvenlik güçleri ve sadakatçi milisler arasındaki bombalı saldırılar, sokak çatışmaları ve suikastlar, adanın toplumsal hafızasına derin yaralar kazıdı.

Çatışmanın kökeni, 1921'de İrlanda'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından adanın kuzeyindeki altı vilayetin Londra kontrolünde bırakılmasına dayanıyordu.

Çatışmalar, 1998 tarihli Hayırlı Cuma Anlaşması ile resmi olarak sona erdi. Anlaşma, Katolik ve Protestan kanat arasında güç paylaşımı kurdu ve sınır kontrollerini kaldırdı.

En önemlisi, iki ülkenin birleşmesini yalnızca Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti halklarının demokratik çoğunluk onayına bağladı.

KUZEY İRLANDA HALA BÖLÜNMÜŞ

Nitekim Kuzey İrlanda, hala dev duvar ve çitlerle sadakatçiler ve milliyetçiler arasında bölünmüş halde.

Sorunlar döneminin kanlı çatışmaları kadar olmasa da, hala bu iki grup arasında ağır yaralanmaların yaşandığı kavgalar mevcut. Bölge polisi ise bu iki grubun mahallelerini ayıran çitlerin arasında devriye geziyor.

Donald Trump’ın "nasıl kötü olabilir ki" ifadesiyle basite indirgediği İrlanda’nın birleşmesi meselesi, işte bu yüzden onlarca yıllık trajedilerin üzerine tuz basma etkisi görüyor.

Barışın kurumsal çerçevesi korunmaya çalışılırken yapılan dikkatsiz açıklamalar, ada siyasetinde hâlâ kabuk bağlamamış yaraları kanattı.