ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Görüşmede Trump’ın, İsrail ile birlikte İran’a yönelik saldırı öncesinde müttefiklere neden bilgi verilmediğine ilişkin soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

Trump, “Sürpriz yapmak istedik. Sürprizi Japonya’dan daha iyi kim bilebilir? Pearl Harbor konusunda neden bana söylemediniz?” ifadelerini kullandı. “Bence siz sürprize bizden çok daha fazla inanıyorsunuz” diyen Trump’ın sözleri salonda kısa süreli bir şaşkınlığa yol açtı.

Trump’ın, ABD’yi 2. Dünya Savaşı’na sokan Pearl Harbor saldırısını gündeme getirmesi üzerine Japonya Başbakanı Takaiçi'nin gözlerinin büyüdüğü ve koltuğunda rahatsız bir şekilde hareket ettiği gözlendi.

7 Aralık 1941’de Japonya’nın Hawaii’deki Pearl Harbor deniz üssüne düzenlediği saldırıda 2 bin 390 Amerikalı hayatını kaybetmiş, ABD ertesi gün Japonya’ya savaş ilan etmişti.

ABD, Ağustos 1945’te Japonya’yı mağlup ederken, bu süreçte Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları yüz binlerce sivilin ölümüne neden olmuştu.

Savaşın ardından ABD işgali altına giren Japonya, kısmen ABD’li yetkililer tarafından hazırlanan yeni bir anayasa kabul etti. Bu anayasanın temel ilkelerinden biri savaşın reddedilmesi olurken, Japonya o tarihten bu yana ABD’nin en yakın müttefiklerinden biri olarak öne çıkıyor.

TAKAİÇİ'DEN TRUMP'A DESTEK

Diğer yandan, Japonya Başbakanı Takaiçi ise Japonya olarak ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına destek verdiklerini ifade ederek, "İran’ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın Körfez ülkelerine düzenlediği misilleme saldırılarını ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasını kınadıklarını aktaran Takaiçi, "Aslında çok ciddi bir güvenlik krizi ile karşı karşıyayız, bu gelişmeler nedeniyle küresel ekonomi şu anda büyük bir darbe almak üzere. Ancak bu durumda bile, dünyada barışı sağlayabilecek tek kişinin Başkan Trump olduğuna inanıyorum. Bunu başarmak için uluslararası toplumdaki ortaklarımıza ulaşmaya hazırım." diye konuştu.