ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey kurmayları, dün akşam Beyaz Saray'da petrol ve doğal gaz sektörü yöneticileriyle gizli bir toplantı yaptı. Axios'un haberine göre görüşmenin ana gündem maddesini İran ile devam eden savaşın enerji sektörüne yansımaları ve küresel piyasalardaki son durum oluşturdu.

SEKTÖR TEHDİT ALTINDA

Orta Doğu'da yaşanan ve eşi benzeri görülmemiş tedarik kesintileri, emtia fiyatlarını yukarı çekerken enerji sektörü için hem büyük fırsatları hem de ciddi tehlikeleri beraberinde getiriyor. Görüşmeye katılan isimler arasında Chevron CEO'su Mike Wirth'ün de bulunduğu şirket sözcüsü tarafından teyit edildi.

Toplantıya Trump’ın yanı sıra Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Hazine Bakanı Scott Bessent ile özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner da katıldı. Beyaz Saray yetkilileri, Başkan’ın yerel ve uluslararası enerji piyasaları hakkında geri bildirim almak amacıyla sektör temsilcileriyle sık sık bir araya geldiğini belirtti.

MASADA NELER VARDI?

Toplantıda ele alınan diğer kritik başlıklar; ABD’nin yerel enerji üretimi kapasitesi, Venezuela’daki son gelişmeler ve süreç yönetimi, petrol vadeli işlemleri, doğal gaz piyasası ve deniz taşımacılığı oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI CUMHURİYETÇİLERİ ENDİŞELENDİRİYOR

Trump yönetimi ve Kongre’deki Cumhuriyetçiler, küresel piyasalardaki arz kaybı nedeniyle hızla yükselen akaryakıt fiyatlarının siyasi faturasına karşı hazırlık yapıyor. AAA verilerine göre, ABD’de ortalama benzin fiyatları dün galon başına 4,18 dolara ulaştı. Bu rakam, savaşın başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olmasının yanı sıra, 2022'den bu yana görülen en pahalı akaryakıt fiyatı olarak kayıtlara geçti.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE KÜRESEL ARZ TEHDİDİ

Dünyadaki deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık dörtte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması, fiyatları son yılların en yüksek seviyesine taşıdı. Bu durum bir yandan talep üzerinde baskı oluştururken, diğer yandan bölgeden gelen kısıtlı arzın ABD petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatına olan talebi artırması bekleniyor.