Güney Öztürk / Sözcü



ABD merkezli Continental Resources’ın patronu Harold Hamm, Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) ve TransAtlantic Petroleum ile Diyarbakır ve Trakya’da kaya petrolü ve doğalgaz arama faaliyetlerine başladı. Diyarbakır Havzası’nda ciddi potansiyele sahip kaya formasyonları için sondaj programı 2025 yazında devreye girecek. Böylece, 6 milyar varillik petrol ve yaklaşık 550 milyar metreküp gaz rezerviyle Türkiye’nin enerji açığını kapatmak için hedefleniyor.

‘STRATEJİK DOST’U

Hamm, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016’dan bu yana en yakın danışmanı. Kampanyasına ilk dönem 320 bin dolar bağış yaptı. 2024 seçim kampanyasında ise Hamm, Trump’ın Mar-a-Lago’daki evinde petrol endüstrisi liderlerini bir araya getirerek yüz milyonlarca dolarlık fonun önünü açtı. Trump’ın “Enerji bağımsızlığı değil, enerji üstünlüğü” stratejisinin fikir babasıydı. Trump, Hamm’ı enerji bakanı olarak atamayı düşündü ancak Hamm bu teklifi reddetti.

ATAMALARDA ETKİLİ

Financial Times gazetesine göre Hamm, Trump’ın enerji politikalarında etkili bir figür olmaya devam etti. Trump’ın ikinci döneminde, Hamm’in önerisiyle Chris Wright Enerji Bakanı olarak atandı, Doug Burgum İçişleri Bakanı ve “enerji çarı” olarak görevlendirildi. Hamm’ın ‘enerji üstünlüğü’ doktrini Trump’ın ikinci döneminde uluslararası ayağa taşındı ve Hamm bu stratejiyi Türkiye gibi enerjiye bağımlı ülkelerde uygulamaya başladı.

BARRACK İLE YAKIN İLİŞKİ

Hamm de ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi, gayrimenkul milyarderi Tom Barrack da “Trump’ın ekonomik danışmanlar listesinde” yer almış ve kampanyasına maddi destek sağlamışlardı. Bugün biri diplomatik, diğeri ekonomik yollarla Türkiye’de konumlanmış durumda. Barrack ve Hamm’in eş zamanlı olarak Türkiye sahnesine çıkması, Trump’ın bölgeyi şekillendirme görüşlerini destekliyor.

“3. DÜNYA ÜLKESİ”

Hamm’in sadece yatırımları değil, sözleri de yankı uyandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonları bir TV programında değerlendirirken “Üçüncü dünya ülkelerinde olur böyle şeyler. Muhaliflerinizi hapse atarsınız. Onların icabına bakarsınız” demişti. Bu sözler, Hamm’in Türkiye’deki faaliyetlerinin sadece ticari değil, aynı zamanda ABD’nin siyasi bir kuşatması olarak da okunabilir.

'PETROL KAÇAKÇILARI GÖREVDE'

DONALD Trump seçim zaferini kutlarken yanında petrol milyarderi Harold Hamm ve Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum vardı. Hamm, Trump’a enerji politikalarında hem akıl hocalığı yaptı hem de milyon dolarlık bağış trafiğini yönetti. BURGUM ise kampanya boyunca sahadaydı. İkilinin rolü, seçim gecesini aşan bir stratejiye dönüştü. İngiliz Financial Times, bu ilişki ağını haberleştirirken “Petrol kaçakçıları Trump’ın enerji politikasının başına nasıl geçti?” yorumunu yaptı.

Kaya petrolü çevre felaketlerine yol açtı

KAYA PETROLÜ ÇEVRE FELAKETLERİNE YOL AÇTI

HAROLD Hamm’in servetini kurduğu fracking (hidrolik kırma) yöntemi, yüksek basınçla kimyasal sıvıların yer altına enjekte edilerek kayaların içinden petrol ve gaz çıkarılması esasına dayanıyor. Ancak bu yöntem, yer altı su kaynaklarının kirlenmesine, tarım arazilerinin verimsizleşmesine ve mikro depremlere yol açabiliyor. Diyarbakır gibi tarımın ve hayvancılığın hâlâ geçim kaynağı olduğu bölgelerde, fracking faaliyetleri büyük ekolojik ve sosyolojik yıkımlar doğurabilir.

n10 Patlamada 435 litre petrol saçıldı (2010–2013): Continental Resources, 10 ayrı olayda yaklaşık 435 litre, ham petrolü çevreye saçtı. Olayların çoğu ABD Kuzey Dakota’da yaşandı.

nKuzey Dakota’da su kaynaklarını kirletti (Haziran 2014): Divide County’de atık çukuru taştı, 10 varil (1590 litre) sondaj atığı çevreye yayıldı. Temmuz ayında Williams County’de ise bir Continental kuyusundan 318 litre ham petrol sızarak yeraltı suyuna karıştı.

n 8 yılda 937 olay, 5.7 milyon litre sızıntı (2006–2014): Kuzey Dakota’daki sahalarda 937 çevresel olay kayda geçti. Bu olaylarda 5.7 milyon litre sıvı sızdı. Yetkililer, bu devasa kirlilik için şirkete yalnızca 20 bin dolar ceza kesti.

n Deprem bilimcilerini susturma girişimi (Mayıs 2015): Harold Hamm, Oklahoma Üniversitesi yöneticilerine baskı yaptı. Kaya petrolü çıkarma ile depremler arasındaki ilişkiyi araştıran sismologların görevden alınmasını talep etti.

n Temizlik Gecikti, Müdahale Yetersiz Kaldı (2011–2017): Continental Resources’a ait birçok saha sızıntı sonrasında temizlenmeden bırakıldı. Kirliliğin haftalarca raporlanmadığını ve toprağın olduğu gibi bırakıldığını açıkladı.

'PETROL BARONUNA ALTIN TEPSİDE SUNMUŞLAR'

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ABD'li milyarder Harold Hamm'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik, Hamm'ın Türkiye'yi “üçüncü dünya ülkesi gibi gösterdiğini” ve “İmamoğlu'nun tutuklanmasını meşrulaştırdığını” savundu.

Çelik, paylaşımında "Amerikan destekli darbe girişiminin kodları bu açıklamadadır. Türkiye'ye üçüncü dünya ülkesi diyen ve Ekrem İmamoğlu'nun hapiste kalmasını isteyen bu küresel vampir, milli kaynaklarımızı sömürmek için petrol sondajı yapacak. İktidar Trump yönetimine ve ona yakın petrol baronu Harold Hamm'a ülkemizi bir müstemleke olarak altın tepside sunmuştur. Demokrasi mücadelemiz, aynı zamanda tam bağımsız Türkiye mücadelemizdir. Emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı Kuva-yı Milliye ruhuyla dimdik duracağız" ifadelerini kullandı.