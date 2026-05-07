ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere rehberlik etme planı olan 'Özgürlük Projesi' bir gününü doldurmadan, apar topar iptal edilmişti.

Başkan, bu kararı Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına gölge düşürmemek için aldığını ifade etmişti. Ancak işin aslının çok farklı olduğu ortaya çıktı.

NBC News'in haberine göre Suudi Arabistan rest çekip hava üslerini ABD uçaklarına Başkanı geri adım atmak zorunda kaldı. Bu üsler, operasyonun bel kemiğini oluşturuyordu.

İki ABD'li yetkilinin aktardığına göre Özgürlük Projesi operasyonu Suudi Arabistan'ın sert tepkisiyle karşılaştı. Bu tepki ise operasyonun kendilerini şaşırtması oldu.

OPERASYONDAN KİMSENİN HABERİ YOKTU

Riyad yönetimi, operasyon sosyal medya üzerinden duyurulmadan önce Trump'ın kararından habersizdi. Riyad Trump'ın fevri kararına çok şaşırdı, sonra da misilleme kararı aldı.

Suudi Arabistan, Amerikan uçaklarının Prens Sultan Hava Üssü'nü kullanmasını yasakladı.

Ayrıca Amerikan ordusunun operasyonu desteklemek adına Suudi hava sahasından geçişine de izin verilmeyeceği açıklandı.

Kaynaklara dayandırdığı yazısında DropSite muhabiri de benzer bir kararı Kuveyt'in de alarak hava sahasını ABD uçaklarına kapadığını belirtti.

Bu kriz operasyonun başlamasından yaklaşık 36 saat sonra durdurulmasına yol açtı.

Trump ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki telefon görüşmesi sorunu çözmeye yetmedi.

Başkan bu kriz üzerine Amerikan ordusunun kritik hava sahasına erişimini yeniden kazanmak için operasyonu duraklatmak zorunda kaldı.

Diğer Körfez müttefikleri de bu süreçte hazırlıksız yakalandı. Katar liderleriyle ancak çabalar başladıktan sonra iletişim kurulabildi.

Bir Suudi kaynak Trump ve veliaht prensin düzenli olarak temas halinde olduğunu belirtti ve "Bu plandaki asıl sorun her şeyin gerçek zamanlı olarak çok hızlı gelişmesi oldu. Suudi Arabistan savaşı bitirmek için Pakistan tarafından yürütülen diplomatik çabaları çok desteklemektedir" yorumunu yaptı.

TRUMP'IN U DÖNÜŞÜ

Beyaz Saray yetkilileri bölge müttefiklerinin önceden haberdar edildiğini iddia etse, diplomatlar farklı bir tablo çiziyor.

Ummanlı bir diplomat ABD'nin duyuruyu yapana kadar kendileriyle koordinasyon kurmadığını söyledi ve "ABD operasyonu duyurdu ve ardından bizimle koordinasyon sağladı. Biz bu duruma asla üzülmedik veya sinirlenmedik" dedi.

Trump operasyonun amacını İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki ablukasını kırmak olarak tanımlamıştı.

Pentagon yetkilileri Salı günü boyunca bu operasyonu halka açık toplantılarda övmüştü. Ancak Başkan’ın ani kararı tüm bu planları bir anda boşa çıkardı.

Amerikan ordusu için bölgedeki ortakların işbirliği hayati bir önem taşıyor. Coğrafi zorunluluklar nedeniyle sınır hatları boyunca müttefiklerin hava sahasını kullanmak mecburi bir durum.

Bir yetkili askeri uçakların Özgürlük Projesi sırasında gemileri korumak için kritik bir savunma şemsiyesi sağladığını açıkladı.

Bu koruma kalkanı olmadan gemilerin güvenliğini sağlamak mümkün değil. Ordu literatüründe ABO olarak adlandırılan erişim ile üslenme izinleri operasyonların omurgasını oluşturuyordu.

Suudi Arabistan ve Ürdün uçakların konuşlanması için kilit rol oynarken Kuveyt ve Umman lojistik destek sunuyor. Bu izinlerin çekilmesi operasyonun askeri kapasitesini doğrudan etkisiz bıraktı.

Trump sosyal medyadaki paylaşımında operasyonun kısa bir süreliğine duraklatıldığını duyurdu. Operasyonun daha sonra devam edeceğini ima etti.