ABD Darphanesi, ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde özel bir çalışmaya imza atarak üzerinde Başkan Donald Trump'ın portresinin bulunduğu 1 dolarlık madeni paraları resmen satışa çıkardı.

Gerçekleştirilen bu hamle ile birlikte Donald Trump, son yüz yıllık süreçte ABD parasında henüz hayattayken portresine yer verilen ilk görevdeki başkan olarak kayıtlara geçti.

TASARIMIN ÖN YÜZÜNDEKİ DETAYLAR

Piyasaya sürülen özel madeni paranın ön yüzünde Donald Trump'ın portresi merkezde yer alıyor. Tasarımda portrenin hemen yanında "IN GOD WE TRUST" (Tanrı'ya Güveniyoruz) ifadesine yer verilirken, paranın çevresinde ise "LIBERTY" (Özgürlük) kelimesi bulunuyor.

SEMBOLLER VE ONAY SÜRECİ

Madeni paranın arka yüzünde ise ABD'nin ulusal sembolü kabul edilen kel kartal figürü işlenmiş durumda. Tasarımda kartal, bir pençesinde zeytin dalı, diğer pençesinde ise 13 adet ok tutuyor.

Kartalın gagasında yer alan pankartta ise Latincede "çoktan tek" anlamına gelen "E PLURIBUS UNUM" ifadesi yazıyor. Donald Trump'ın portresinin bulunduğu söz konusu tasarım, üyeleri yine Trump tarafından atanan ABD Güzel Sanatlar Komisyonu tarafından bu yıl içerisinde onaylanarak resmiyet kazanmıştı.