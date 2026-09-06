ABD Başkanı Donald Trump, bu kez açıklamalarıyla değil, görünümündeki değişiklikle gündeme geldi.

Trump'ın New Jersey'deki Morristown Havalimanı'nda görüntülenen saçlarının, alışılmış sarı renginden daha koyu olduğu görüldü.

Air Force One'dan lacivert takım elbise ve sarı kravatla inen Trump'ın saç modelinin de farklı olduğu dikkat çekti.

'JAMES BOND'A BENZETİLDİ

Trump'ın saçlarındaki değişiklik sosyal medyada da yankı buldu. Gazeteci Aaron Rupar görüntüleri paylaşarak değişikliğe dikkat çekerken, Molly Jong-Fast ise "Trump artık esmer!" yorumunda bulundu.

Yazar Anne Lamott, Trump'ın yeni görünümünü eski James Bond oyuncusu Pierce Brosnan'a benzetti.

PERUK MU TAKIYOR?

Trump'ın saçlarının gerçek olup olmadığı ve peruk kullanıp kullanmadığı yönündeki tartışmalar da yeniden gündeme geldi.

Trump, birkaç gün önce Beyaz Saray'daki bir etkinlikte peruk kullanmadığını savunmuştu.