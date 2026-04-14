ABD Hazine Bakanı Bessent, Washington’da düzenlenen Semafor Dünya Ekonomi Konferansı’nda yaptığı açıklamada, Fed’in para politikasına ilişkin daha ihtiyatlı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirtti. Daha önce faiz indirimlerinin ekonomik büyüme için şart olduğunu savunan Bessent, enerji maliyetlerindeki artışın denklemi değiştirdiğini kabul etti.

Semafor Genel Yayın Yönetmeni Ben Smith’e konuşan Bessent, "Faizlerin düşürülmesi gerektiğini düşünüyor muyum? Nihayetinde evet. Ancak şu an bekle ve gör aşamasında olmamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının onsu, sabah saatlerinde 4.768,19 dolardan başladı açıklamanın ardından 4.803 doları test etti. TSİ 16.40 itibarıyla 4.789 dolarda bulunuyor.

Gram altın ise serbest piyasada 6.892 lirayı test ettikten sonra 6.876 lirada hareketleniyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın 6.923 lirayı geçerek neredeyse 7 bin liraya dayandı.

Ocak Ayındaki Söyleminden Vazgeçti

Bessent’in bu açıklamaları, geçmişteki sert tutumuyla tezat oluşturuyor. Ocak ayında yaptığı bir açıklamada, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimlerini hızlandırması gerektiğini savunan Bessent, o dönemde indirimleri "daha güçlü bir ekonomik büyüme için eksik olan tek bileşen" olarak nitelendirmiş ve Fed’in gecikmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

Petrol Fiyatları ve Enflasyon Çıkmazı

Hazine Bakanı’ndaki bu fikir değişikliği, İran’daki savaşın devam etmesi ve petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkmasıyla eş zamanlı gerçekleşti. Enerji fiyatlarındaki bu sıçrama, hem yükselen enflasyonu dizginlemeye çalışan hem de yavaşlayan büyüme verilerini izleyen Fed’in elini zorlaştırıyor.

Piyasa beklentileri de bu tabloyu destekler nitelikte. Fed fon vadeli işlem fiyatlamalarına göre, Merkez Bankası’nın bu yıl faizleri sabit tutması beklenirken, düşük de olsa bir faiz artırımı ihtimali masada kalmaya devam ediyor.

Fed Başkanlığı Bilmecesi: Powell ve Warsh

Fed’deki belirsizlik sadece faizle sınırlı değil. Mevcut Başkan Jerome Powell’ın görev süresi Mayıs ayında doluyor. Ancak Bessent’in de seçilmesine yardımcı olduğu Trump’ın adayı Kevin Warsh’un Senato onayı süreci tıkanmış durumda.

Siyasi Gerilim ve Soruşturma Kıskacı

Senatör Thom Tillis, ABD Savcısı Jeanine Pirro’nun Powell hakkında yürüttüğü ceza soruşturması sonuçlanana kadar Warsh’un oylanmasını engelleyeceğini duyurdu.

Söz konusu soruşturma, Fed binasındaki maliyet aşımlarıyla ilgiliyken; Powell, bu hamlenin Trump yönetiminin faiz indirimi baskısı kurmak için tasarladığı siyasi bir oyun olduğunu savunuyor.