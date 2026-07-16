ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'de ünlü olan podcast "Joe Rogan Experience" adlı programda çarşamba günü itiraf üzerine itirafta bulundu.

Vance, İsrail hükümeti bünyesindeki bazı kişilerin askeri harekatı süresiz olarak devam ettirmek amacıyla ABD’nin İran ile yürüttüğü diplomatik müzakereleri baltalamak istediğini iddia etti.

Bununla birlikte Başkan Yardımcısı, Trump yönetiminin çocukları fuhuşa zorlayan uluslararası ağın elebaşı Jeffrey Epstein ile ilgili resmi dosyaların yayınlanması sürecinde başarısız olduklarını kabul etti.

İSRAİL SONSUZ SAVAŞ İSTİYOR

Vance, İsrail hükümeti içinde savaşın "sonsuza kadar" devam etmesini isteyen ve bu doğrultuda ABD kamuoyunu yönlendirmeye çalışan unsurların varlığını kesin olarak bildiğini ifade etti.

Herhangi bir nihai hedef olmaksızın savaşı süresiz kılmaya çalışan bu kişilerin faaliyetlerine değinen Vance, isim vermeden, İran ile yapılan anlaşmayı çökertmek amacıyla son derece gizli ve yüksek bütçeli bir propaganda kampanyasının yürütüldüğünü söyledi.

Buna karşın Vance, İsrail’in baskısının Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik kararlarında belirleyici olmadığını öne sürdü.

Trump’ın, herhangi bir dış etkiden bağımsız olarak İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğine güçlü bir şekilde inandığını ve kendisinin de bu görüşe katıldığını belirtti.

Kendisini İsrail konusundaki tartışmalarda "makul ve ılımlı" olarak tanımlayan Vance, İran’ı tamamen bombalamanın Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamayacağını, bu nedenle diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini savundu.

Vance, son üç ayda alınan kararları geriye dönük eleştirmek yerine yürütülen müzakerelerin başarısı için çalıştığını dile getirdi.

EPSTEIN DOSYALARI İTİRAFI

Mülakatın ilerleyen bölümlerinde sunucu Joe Rogan, Trump yönetiminin Jeffrey Epstein dosyalarının yayınlanması konusundaki tutumunu sordu.

Ortada bir örtbas girişimi olmadığını savunan Vance, "Epstein dosyalarının iletişimini kesinlikle berbat ettik ancak bunu bir şeyleri gizlemek için yapmadık" dedi.

Donald Trump’ın ikinci döneminin ilk ayında, dönemin Adalet Bakanı Pam Bondi’nin Epstein’ın müşteri listesinin elinde olduğunu iddia etmesinin ardından Beyaz Saray’da muhafazakar internet fenomenlerine dağıtılan dosyaların yalnızca Epstein’ın telefon rehberinden ibaret olduğunun ortaya çıkması sürecine değinen Vance, bu durumun güvensizlik yarattığını ve Bondi’nin elindeki verileri abarttığını kaydetti.

Kendisini Epstein hakkındaki teorileri yakından inceleyen biri olarak nitelendiren Vance, Epstein’ın ABD ve İsrail istihbaratının en üst düzeyleriyle net bağları olduğunu ileri sürdü.

Buna karşın, hükümetin elinde bu iddiaları doğrulayan herhangi bir resmi belge bulunmadığını belirten Vance, "Böyle belgeler olsaydı bile 2026 yılında mevcut olmazdı, muhtemelen 2008’deki Florida davası sürecinde yok edilmişlerdir" dedi.

Konuya ilişkin olarak Beyaz Saray, yetkililerin yorum talebine henüz yanıt vermedi.