ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık kontrolünden sonra yayınlanan raporlarda bazı eksikliklerin saptanması tartışmalara yol açtı. ABD Başkanı'nın sağlık durumunu sakladığı öne sürüldü.

Beyaz Saray cuma gecesi geç saatlerde üç sayfalık bir rapor yayımlayarak eleştirilerin önüne geçmeye çalıştı. Ancak bu rapor kafaları daha da karıştırdı.

Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi muayenesi sonucunda Trump’ın mükemmel sağlık durumunda ve görevini yürütmek için tamamen zinde olduğu açıklandı. Ancak raporun 2 gün gecikmesi üzerinde oynandığı iddialarına sebep oldu

Trump'ın ellerindeki morlukları çok tokalaşmaya, şiş ayak bileklerini yorgunluğa bağlayan raporda eksikliklere dikkat çekildi.

Kamuoyu Trump’ın ellerindeki morluklar ve şiş ayak bilekleri ile bazı etkinliklerdeki dalgınlığı hakkında hala net bir cevap bekliyor.

DOKTORLARDAN ÖNEMLİ SORULAR

Eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin kalp doktoru Jonathan Reiner rapora yönelik ciddi eleştiriler getirdi.

Reiner kalbe yönelik tekrarlanan tomografi taramalarının nedenini ve Trump’ın gün içindeki halsizlik durumunun incelenip incelenmediğini sordu.

Ünlü doktor CNN kanalına yaptığı açıklamada şu değerlendirmede "Bu tür tıbbi tetkiklerin son satırı her zaman aynı şeyi söyler. Yapılan muayene ve değerlendirmeler sonucunda başkanın görev için uygun olduğu belirtilir. Bu rapor da doğrudan bu sonucu destekliyor ancak gözden kaçırdığı başka önemli noktalar da var" dedi.

California Üniversitesi Tıp Bölümü Başkanı Bob Wachter ise kronik sorunu olmayan birinin bu kadar sık kontrole gitmesini olağandışı buldu.

Wachter sağlıklı bir kalbe sahip olan Trump’ın neden aspirin ve iki farklı kolesterol ilacı kullandığını da sorguladı.