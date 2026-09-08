ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminde yakın çalışma ekibinin öne çıkan isimlerinden biri özel asistanı Natalie Harp oldu. Trump’ın günlük programında önemli bir rol üstlenen Harp, Başkan’ın telefon trafiğini organize ediyor ve kendisine ulaşması gereken bilgilerin aktarılmasını sağlıyor.

Trump’ın sosyal medya hesaplarının yönetiminde de görev aldığı belirtilen 35 yaşındaki Harp, Başkan’ın programlarında sık sık yanında görülüyor.

TRUMP’IN EN YAKININDAKİ İSİMLERDEN BİRİ

Harp’ın Trump’ın yakın çalışma ekibindeki konumu, kritik programlarda da kendisini gösteriyor. Özel asistanın, güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı bazı seyahatlerde de Başkan’a eşlik eden sınırlı sayıdaki isim arasında bulunduğu belirtiliyor.

İkilinin yoğun çalışma temposu ve Harp’ın Trump’ın yakın çevresindeki etkili konumu ise İtalyan Oggi dergisinin gündeme getirdiği dikkat çekici bir iddiaya konu oldu.

Derginin haberine göre First Lady Melania Trump, bir süredir Harp’ın eşiyle kurduğu yakın çalışma ilişkisinden rahatsızlık duyuyor.

GECE SAATLERİNDE YAŞANAN OLAY KRİZİ BÜYÜTTÜ İDDİASI

Haberde, Melania Trump’ın birkaç hafta önce gece geç saatlerde eşi ile Harp’ı Beyaz Saray’ın aileye ayrılan özel bölümünde evraklar üzerinde çalışırken gördüğü ileri sürüldü. Bu olayın ardından Melania Trump’ın rahatsızlığının daha da arttığı iddia edildi.

First Lady’nin yakın çevresine Harp konusunda “Artık ondan bıktım” dediği ve özel asistanın Beyaz Saray’daki konumunu değiştirmek için harekete geçtiği de öne sürülen iddialar arasında.

Melania Trump’ın son dönemde eşiyle daha sık kamuoyu karşısına çıkması da söz konusu haberlerde bu iddialarla ilişkilendirildi.

HARP’IN TRUMP’A MESAJI GÜNDEM OLDU

Trump’ın ise Harp’a büyük güven duyduğu belirtiliyor. ABD Başkanı’nın yakın çalışma arkadaşını, kendisine gerçekten değer veren isimlerden biri olarak gördüğü aktarılıyor. Trump’ın özel asistanlığını yürüten Harp’ın yıllık 150 bin dolar maaş aldığı belirtiliyor.

Harp’ın geçmişte Trump’a gönderdiği öne sürülen bir mesaj da tartışmaların yeniden gündeme gelmesiyle dikkat çekti. Mesajda Harp’ın Trump’a, kendisi için en önemli kişinin o olduğunu ve onu hayal kırıklığına uğratmak istemediğini söylediği aktarılıyor.

İtalyan basınında yer alan iddialara ilişkin Melania Trump, Donald Trump veya Natalie Harp cephesinden kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir açıklama bulunmaması nedeniyle, Beyaz Saray’da yaşandığı öne sürülen gerilimin boyutu belirsizliğini koruyor.