ABD Başkanı Donald Trump'ın Hükümet Etik Ofisi'ne sunduğu yüzlerce sayfalık mali bildirimde, gelir kaynaklarına ilişkin dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. Belgelerde, Trump'ın geçen yıl özellikle kripto para girişimlerinden elde ettiği gelirin, uzun yıllardır en önemli varlıkları arasında bulunan gayrimenkul yatırımlarını geride bıraktığı görüldü.

KRİPTO PROJELERİ YÜZ MİLYONLARCA DOLAR KAZANDIRDI

Mali açıklamaya göre Trump, World Liberty Financial isimli kripto para girişiminden 500 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Şirketin satışa sunduğu yönetişim tokenları, bu kazancın en büyük bölümünü oluşturdu.

Trump'ın bağlantılı olduğu CIC Digital LLC şirketi ise, Trump temalı "meme coin" satışlarından 600 milyon doları aşan gelir elde etti.

Böylece kripto varlıklar, Trump'ın geçen yılki en büyük gelir kalemi haline geldi.

YATIRIMCILAR ZARAR ETTİ

Belgelerde yer alan bilgiler, Trump'ın gelir elde ettiği kripto varlıkların değerinin satışların ardından ciddi şekilde gerilediğini de ortaya koydu.

World Liberty tokenlarının işlem görmeye başlamasının ardından değerinin yaklaşık yüzde 80 düştüğü belirtilirken, Trump temalı meme coinlerin ise ilk günlerde ulaştığı 74 dolar seviyesinden yaklaşık 1,68 dolara kadar gerilediği aktarıldı.

TRUMP MARKALI ÜRÜNLERDEN DE MİLYONLARCA DOLAR

Trump, geçen yıl yalnızca kripto para projelerinden değil, kendi adını taşıyan ticari ürünlerden de önemli gelir sağladı.

Trump logolu saat satışlarından yaklaşık 4,7 milyon dolar gelir elde edilirken, İncil, spor ayakkabı ve çeşitli lisanslı ürünler de milyonlarca dolarlık ek kazanç sağladı.

GAYRİMENKUL GELİRLERİ DE ARTTI

Kripto yatırımları öne çıksa da Trump'ın gayrimenkul gelirlerinde de dikkat çekici artış yaşandı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Romanya ve Vietnam'daki yeni projelerden milyonlarca dolarlık komisyon elde edildiği açıklanırken, Florida'daki Mar-a-Lago tesisi de geçen yıl 77 milyon dolar gelir sağlayarak önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 büyüme gösterdi.

ÇIKAR ÇATIŞMASI TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Trump'ın görevde bulunduğu dönemde kripto para sektörüne yönelik daha destekleyici politikalar izlemesi ve önceki yönetimin düzenleyici yaklaşımını değiştirmesi, etik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Beyaz Saray ise Trump'ın ticari faaliyetlerinin oğulları tarafından yönetildiğini, başkanın bu süreçte karar mekanizmalarında yer almadığını belirterek herhangi bir çıkar çatışmasının söz konusu olmadığını savundu.

Trump da yaptığı açıklamada, geçen yıl elde ettiği kazançların önemli bölümünün finansal piyasalardaki yükselişten kaynaklandığını belirterek, "Ben de herkes gibi kazanç sağlıyorum" ifadelerini kullandı.