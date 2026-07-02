ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota’nın Medora kentinde inşa edilen Theodore Roosevelt Başkanlık Kütüphanesi’ni ziyareti sırasında sıra dışı bir buluşmaya imza attı. Trump, müzede ziyaretçileri karşılamak üzere geliştirilen, ABD'nin 26. Başkanı Theodore Roosevelt’in yapay zekâ tabanlı avatarı ile bir süre sohbet etti. Tur esnasında Trump’a tavsiyelerde bulunan dijital devlet adamı, başkanlık makamının zorluklarına dikkat çekti.

"FIRTINALARA KARŞI DİK DUR"

Yapay zekâ destekli Roosevelt avatarı, tur sırasında ABD Başkanı Trump’a hitaben, "Bir başkan her gün çoğu insanın asla göremeyeceği fırtınalarla karşılaşır. Ancak soğukkanlılığınızı korur ve milletin her şeyden önce geldiğini unutmazsanız, bu fırtınaları atlatırsınız. Bu hissi sizin de çok iyi bildiğinizi biliyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, dijital lidere sıcak bir dille karşılık vererek, "Bu sözleriniz için teşekkür ederim, gerçekten harika sözler. Bugün sizinle burada olmak benim için bir onurdur. İmza attığınız muazzam işlerden bazılarını içeren küçük bir tur gerçekleştiriyoruz" dedi.

TARİHİ PANAMA KANALI BAŞARISI

İkili arasındaki diyalog, kısa süre içinde bir politika tartışmasına dönüştü. Donald Trump, yapay zekâ avatarına, Panama Kanalı’nın inşasının Roosevelt’in kariyerindeki en büyük başarıyı temsil edip etmediğini sordu.

Yapay zekâ modeli, kanalın kendisi için "en çok gurur duyduğu mücadelelerden biri" olduğunu belirterek, "Ben en büyük eserlerimi, hayatı iyileşen insanlarla ölçerim. Gemilerin oradan geçeceğini bilerek o manzarayı izlediğimde, dünyada kalıcı bir iz bıraktığımı hissettim" yanıtını verdi. Trump ise bu sözleri, "Kesinlikle bıraktınız! Teşekkür ederim!" diyerek onayladı.

"ÇİN'İN PANAMA KANALI'NI ELE GEÇİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ziyaretinin ardından Burning Hills Amfitiyatrosu’nda halka seslenen Trump, Roosevelt’in karakterine övgüler yağdırdı. Trump, "Müthiş çılgın bir hayatı vardı. Sessiz kalmak istemedi, büyük olmak istedi. Tepeden tırnağa bir Amerikan vatandaşıydı; göğsü Amerikan iyimserliği, güveni, coşkusu ve gururuyla kabarıyordu" şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında Panama Kanalı tartışmasını güncel jeopolitik meselelere bağlayan Trump, su yolunun kontrolünü Panama'ya devreden ve süreci 1999'da tamamlanan 1977 tarihli Torrijos-Carter Antlaşmaları’nı sert bir dille eleştirdi.

Trump, Çin'in bölgedeki faaliyetlerine değinerek, "Ve şimdi Çin, Panama Kanalı’nı ele geçirmeye çalışıyor; buna izin vermeyeceğiz, tamam mı? Bu konuştuklarım hazırlanan metinde yazmıyordu, çünkü aslında bir metnim yok, zaten bu tür hazır metinler bende işe yaramaz" diyerek sözlerini noktaladı.