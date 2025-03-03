Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ABD kripto rezervinin, eski başkan Joe Biden yönetimi tarafından yıllarca süren yozlaşmış saldırıların ardından bu kritik sektörü yükselteceğini savundu.

Bu nedenle dijital varlıklara ilişkin başkanlık kararnamesinin, Başkanlık Çalışma Grubu'na XRP, SOL ve ADA'yı içeren bir stratejik kripto rezervi üzerinde ilerleme talimatı verdiğini kaydeden Trump, "ABD'nin dünyanın kripto başkenti olmasını sağlayacağım. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, "Ve tabii ki Bitcoin ve Ethereum, diğer değerli kripto para birimleri gibi rezervin kalbi olacak. Ben de Bitcoin ve Ethereum'u seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın söz konusu paylaşımı sonrasında kripto para birimi fiyatlarındaki yükseliş dikkati çekti.

Dün Bitcoin'in fiyatındaki günlük yükseliş yüzde 10'a yükselişle 95 bin seviyesine, Ethereum'un fiyatı yüzde 12,5 artışla bin 550 dolara yükseldi.

Bugün ise Bitcoin, TSİ 10.53'te 92 bin 450 dolar, 2 bin 388 dolar seviyesinde bulunuyor.