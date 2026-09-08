ABD Başkanı Donald Trump'ın fast food zincirlerine olan ilgisinin yalnızca kişisel tercihinden kaynaklanmadığı belirtildi. Kennedy, Trump'la yaptığı seyahatlerden örnek vererek ABD Başkanı'nın bilmediği restoranlardan yemek yemekten kaçındığını anlattı.

"UÇAKTA KUTULAR DOLUSU FAST FOOD VAR"

Net Positive podcastine katılan Kennedy, Trump'la seyahat ederken başkanlık uçağında çok sayıda fast food paketiyle karşılaştığını söyledi.

Kennedy'nin anlatımına göre Trump, seyahatlerde yemek konusunda risk almak istemiyor. Yerel ve daha önce denemediği restoranlarda gıda zehirlenmesi yaşayabileceğinden endişelenen ABD Başkanı, hazırlama standartlarını bildiği büyük restoran zincirlerinin ürünlerini tercih ediyor.

Kennedy, bu nedenle Trump'ın seyahatlerdeki beslenme alışkanlıklarına bakılarak genel beslenme düzeni hakkında yanlış bir izlenim oluşabileceğini savundu.

EVİNDE BESLENME DÜZENİ DEĞİŞİYOR

Kennedy, Trump'ın Beyaz Saray'da ve Florida'daki Mar-a-Lago'da bulunduğu dönemlerde ise farklı beslendiğini söyledi. Bu noktalarda taze ürünlerle hazırlanan ve önemli bir bölümü yerel kaynaklardan temin edilen yemekleri tercih ettiğini belirtti.

Trump'ın sanılanın aksine genel olarak daha iyi beslendiğini öne süren Kennedy, fast food tüketiminin özellikle seyahat dönemlerinde öne çıktığını ifade etti.

Kennedy daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuştu. Şubat 2026'da Joe Rogan'ın programına katıldığında Trump'ın seyahatlerde büyük fast food zincirlerine yönelmesinin arkasında, yemeklerin hazırlanışına duyduğu güven ve gıda zehirlenmesi endişesinin bulunduğunu anlatmıştı.