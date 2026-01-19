Trump'ın Grönland konusundaki taleplerine karşı çıkan 8 Avrupa ülkesine dair tarife tehdidi, Almanya'da otomotiv üreticilerinin hisselerinde sert düşüşe neden oldu.

Frankfurt't Mercedes-Benz yüzde 2,7,

BMW yüzde3,35,

Porsche yüzde 2,88 ve

Volkswagen yüzde 3,64 değer kaybetti.

Trump, Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkelere ilişkin olarak şubat ayından itibaren yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulamayı, bunu haziranda yüzde 25'e çıkarmayı amaçlıyor. ABD satışları, halihazırda AB'nin yüzde 15'lik tarifeleriyle karşı karşıya olan bu markalar için hayati önem taşıyor.

NE OLMUŞTU?

Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Hollanda, Finlandiya ve Büyük Britanya’dan ithal edilen ürünlere 1 Şubat itibarıyla ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Söz konusu ülkelerin tamamı halihazırda Trump yönetiminin getirdiği tarifelere zaten tabi bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda Danimarka'ya destek verdikleri gerekçesiyle gümrük vergisi uygulama kararı aldığı sekiz Avrupa ülkesi, bu adımın transatlantik ilişkileri zayıflatacağı konusunda uyarmıştı.

Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç ve İngiltere, yaptıkları ortak açıklamayla Trump'ın Grönland konusunda Danimarka'dan yana tavır aldıkları gerekçesiyle kendilerine uyguladığı gümrük vergilerine tepki göstermişti.

