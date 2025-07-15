Trump tarifelerinin etkileri, dünyanın en büyük limanlarının otoparka dönüşmesiyle gözlemlenebilir bir hale geldi.

Avrupa'nın en büyük kuru yük limanlarından biri olan Belçika'daki Antwerp-Bruges Limanı, binlerce otomobilin, kamyonetin ve traktörün bekletildiği dev bir otoparka dönüşmüş durumda.

Araç üreticileri, Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu yeni tarifeler sebebiyle araçlarını ABD'ye gönderemiyor. Bu sebeple yüzlerce araçta, limanda tarifelerinin sonunu bekliyor.

OTOMATİV SEKTÖRÜ CAN ÇEKİŞİYOR

Liman yetkilileri, 2025’in ilk yarısında ABD’ye yapılan yeni binek araç ve kamyonet sevkiyatlarında geçen yıla göre yüzde 15,9’luk bir düşüş yaşandığını açıkladı.

Özellikle mayıs ayı itibarıyla belirgin bir gerileme görülüyor. Trump, Nisan ayında bu tarifeleri “kurtuluş günü” olarak duyurmuştu.

Kamyon ve iş makineleri gibi “ağır ekipman” kategorisinde ise ihracat yüzde 31,5 oranında azaldı.

Bu araçların bazıları 100 bin doların üzerinde fiyatlarla satılıyor. Bu nedenle, yüzde 25’lik ek vergi bu ürünlerin ABD pazarındaki rekabet gücünü ciddi biçimde zedeliyor.

Trump’tan önce AB araçlarına yalnızca yüzde 2,5 gümrük vergisi uygulanıyordu. Şimdi ise bu oran ek yüzde 25 ile birlikte aile tipi bir aracın fiyatını on binlerce dolar artırıyor.