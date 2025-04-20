İrlanda'nın batı kıyısındaki Westport kasabasında bulunan ABD'li şirketin fabrikaları, dünyanın tüm botoks ihtiyacının tamamını karşılıyor.

Yıllar boyunca İrlanda ekonomisine büyük katkıda bulunan fabrikalar, şimdi kapanma riskiyle karşı karşıya. Zira Trump, botoksu evine çağrıyor.

ABD’li ilaç şirketi AbbVie’nin kontrolünde faaliyet gösteren bu fabrikalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ilaç üretimini yeniden Amerika’ya taşınması gerektiğini" söylemesiyle ABD'ye taşınabilir.

Trump’ın şirketi tarifelerle tehdit etmesi, kasabanın 7 bin sakini arasında endişeye neden oldu. AbbVie, bölgede 1.500 kişiye istihdam sağlıyor ve Westport’un ekonomik motoru olarak görülüyor.

ABD İLAÇLARINI GERİ İSTİYOR

Trump, geçen ay İrlanda Başbakanı Micheál Martin ile yaptığı görüşmede, İrlanda’nın “ABD ilaç sektörünü elinde tuttuğunu” söylemişti. Bu hafta ise “İlaçları artık kendimiz üretmiyoruz. İlaç şirketleri İrlanda’da ve Çin’de,” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ülkenin “ulusal güvenliğini tehdit eden” ilaç ithalatına karşı 232. Madde kapsamında bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bu soruşturmanın sonucunda birkaç ay içinde tarifelerin gelebileceğini belirtti. Tarife tehdidi, Botox’un yanı sıra Viagra, Mounjaro ve statinler gibi ilaçların üretimini de kapsayabilir.

Westport’taki üretim tesisleri Botox’un yanı sıra göz sağlığı ürünleri de üretiyor. Şirketin son açıklanan verilerine göre üretimin yüzde 70’i ABD’ye satılıyor.

'BİR GECEDE TAŞIYAMAYIZ'

AbbVie, 2020 yılında Westport’a 160 milyon euroluk yeni bir tesis yatırımı yaptı. AbbVie yerel yöneticisi Peter Flynn, “Üretimi bir gecede taşımak mümkün değil,” dedi

Flynn, Trump’ın açıklamalarının sektöre zarar verdiğini savundu. İrlanda, bugün dünyadaki en büyük üçüncü ilaç ihracatçısı konumunda.

Ülkede son on yılda 10 milyar eurodan fazla yatırım yapıldı ve sektör, nitelikli iş gücüyle Ar-Ge alanında da büyüme kaydetti. Ancak tarifeler yürürlüğe girerse, Botox gibi estetik amaçlı kullanılan ürünlerin fiyatları artabilir.

Westport’un otelleri, restoranları ve festivalleriyle gelişen turizm sektöründe de kaygılar artıyor. Kasabanın en büyük otellerinden Knockranny House Hotel’in sahibi Adrian Noonan, “Eğer AbbVie giderse, bu kasaba için büyük kayıp olur,” dedi.

Avrupa’daki ilaç şirketleri, tarifeler ve AB’nin fikri mülkiyet reformları nedeniyle 100 milyar euroluk Ar-Ge yatırımı kaybı riski yaşandığı uyarısında bulundu.

Yerel eczacı Philip Heaney ise, “Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olduğu söylenir. Ama ilaç sektörü söz konusuysa, biz zaten neredeyse öyleyiz,” dedi.