ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarında geri adım atmayacağını açıklaması, dünya ekonomisini adeta şok dalgasına soktu. Yeni haftaya girilirken, dünya genelindeki borsalarda büyük çaplı satışlar yaşandı. Asya’da başlayan düşüşler ABD vadeli endekslerine sıçrarken, kripto para piyasaları da sert değer kayıpları yaşadı.

PİYASALARDA DEPREM HAVASI

ABD’den gelen açıklamalar küresel finans sisteminde depreme yol açtı. Donald Trump, “Gümrük vergilerinden geri adım atılmayacak” diyerek ticaret savaşlarında kararlı olduklarını vurgularken, bu açıklama piyasalar üzerinde ani ve derin etkiler yarattı. ABD vadeli endeksleri yüzde 3'ü aşkın düşüşle açıldı. Dow Jones yüzde 2,35, S&P 500 yüzde 2,9, Nasdaq ise yüzde 3,9 oranında kayıpla işlem görüyor.

ASYA PİYASALARINDA DA PANİK VAR

Japon Nikkei endeksi yüzde 8’i aşan bir düşüşle açıldı ve sonrasında yüzde 6,40 seviyelerine kadar toparlandı. Çin’de CSI 300 endeksi yüzde 5, Güney Kore’de Kospi yüzde 4’ün üzerinde değer kaybetti. Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 13'e yakın gerilerken, Avustralya borsasında da yüzde 4’e yakın düşüş yaşandı.

KRİPTO PARALAR DA KAN KAYBETTİ

Bitcoin, direnç gösterse de sabah saatlerinde 78 bin 500 dolar seviyelerine kadar gerileyerek 80 bin dolar sınırının altına düştü. Ethereum ise yüzde 10’luk bir kayıpla 1601 dolara kadar indi. Analistler, satış baskısının Ethereum tarafında giderek arttığını belirtiyor.

DEĞERLİ METALLER VE ENERJİ PİYASALARI DA DÜŞÜŞTE

Altın, ons başına 3 bin doların altını gördükten sonra tepki alımlarıyla 3030 dolar seviyelerine çıktı. Brent petrol ise 63 dolar sınırına kadar çekildi, sonrasında 63,90 dolar civarında denge buldu.

DOLAR GÜÇLENİRKEN EURO GERİLİYOR

Haftaya dolar endeksi 102,85 seviyesinden başlarken, 10 yıllık ABD tahvil getirisi yüzde 3,93 seviyesinde. EUR/USD paritesi ise 1,9035’e yakın işlem görüyor.

TRUMP: GERİ ADIM YOK, İLACI ALMAK ŞART!

ABD Başkanı Trump, hafta sonunda yaptığı açıklamada “Bazen bir şeyi düzeltmek için acı da gerekir” ifadelerini kullandı. Yeni tarifelerin çarşamba günü devreye girmesi beklenirken, Trump diğer ülkelerin ABD ile dengeli ticaret yapmadığını vurgulayarak karardan dönmeyeceklerini yineledi.

İŞTE ABD'NİN GÜMRÜK TARİFELERİ

Trump’ın imzaladığı kararnameyle birlikte, Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Çin’e yüzde 34, Vietnam’a yüzde 46 ve daha birçok ülkeye yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen gümrük vergileri uygulanacak. Türkiye dahil bazı ülkelere ise yüzde 10 oranında vergi getirilecek.

Uzmanlar, tarifelerin uzayan bir ticaret savaşını tetikleyebileceğine dikkat çekerek, piyasaların yakın vadede toparlanmasının zor olduğunu ifade ediyor. Küresel resesyon endişeleri yeniden alevlenmiş durumda.