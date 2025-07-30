Alman spor giyim devi Adidas, ikinci çeyrekte beklentilerin altında kalan satış rakamları ve ABD’nin artırdığı ithalat vergilerinin maliyetleri artıracağı uyarısı sonrası yatırımcı güvenini sarstı. Şirketin hisseleri çarşamba günü piyasa açılışında yüzde 7,5 düşüşle işlem gördü.

TARİFELER BELİRSİZLİĞİ ARTIRDI, TAHMİNLER GÜNCELLENEMEDİ

Adidas’tan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın dalgalı ticaret politikalarının belirsizlik yarattığı ve bu nedenle şirketin yıllık finansal tahminlerini güncelleyemediği belirtildi. CEO Bjorn Gulden, “ABD’deki nihai tarife oranlarını hâlâ bilmiyoruz” diyerek, bu durumun talep üzerinde de dolaylı baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Reuters'ın aktardığına göre şirketin döviz dalgalanmalarından arındırılmış net satışları yüzde 2,2 artışla 5,95 milyar euroya ulaştı. Ancak bu rakam, analistlerin 6,2 milyar euro olan ortalama beklentisinin altında kaldı.

ŞİRKETE İKİNCİ YARIDA REKOR MALİYETE SEBEP OLACAK

Adidas’ın en çok tedarik yaptığı iki ülke olan Vietnam ve Endonezya, ürünlerinin sırasıyla yüzde 27’sini ve yüzde 19’unu üretiyor. Ancak ABD’nin bu ülkelerden yapılan ithalata sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 19 oranında yeni vergi getirmesi, şirketin ikinci yarıdaki maliyetlerini yaklaşık 200 milyon euro artıracak.

Şirket, tedarik zincirini etkileyebilecek bu yeni vergilere karşılık olarak ürün tedarikini öne çektiğini ve bu nedenle stokların haziran sonu itibarıyla yüzde 16 artışla 5,26 milyar euroya yükseldiğini açıkladı.

Öte yandan, güçlenen euro ve zayıflayan doların satışlar üzerindeki etkisi yaklaşık 300 milyon euro olarak hesaplandı.

İkinci çeyrekteki faaliyet kârı 546 milyon euroya ulaşarak, 520 milyon euroluk beklentiyi aştı. Brüt kâr marjı da yüzde 51,7’ye yükseldi. Bu artışta indirimlerin azaltılması, ürün ve nakliye maliyetlerindeki düşüş etkili oldu.

UBS analisti Robert Krankowski, “Yatırımcıların bu gelişmeleri geçici bir tökezleme olarak değerlendirmesi için Adidas’ın yılın ikinci yarısı ve 2026 siparişleri konusunda güven veren bir tablo çizmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.