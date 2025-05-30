ABD federal ticaret mahkemesinin Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu gümrük tarifelerini iptal etme kararının temyiz mahkemesi tarafından durdurulması Avrupa ve ABD vadeli endekslerini aşağı çekti.
Gümrük vergilerinin yarattığı belirsizliğin tekrar piyasalara egemen olsanının, Asya'da hisse senedi endekslerinin aşağı gelmesinin etkisiyle FDAX yüzde 0,12, Eurostoxx 50 yüzde 0,17 geriledi. FTSE 100 vadeli endeksi ise yüzde 0,19 artıda.
Bu sabah S&P 500 vadeli endeksi yützde 0,2, Nasdaq 100 yüzde 0,27 ve Dow Jones yüzde 0,13 aşağıdalar.
Asya'da Hindistan'ın Nifty 50 endessi yüzde 0,4, Hong Kong Hang Seng yüzde 1,48, Şanghay Bileşik yüzde 0,3, CSI 300 yüzde 0,33 düştü. Tokyo'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1,16 geriledi.