ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret, diplomasi çevrelerinin yanı sıra dijital platformlarda da küresel ölçekte yoğun bir ilgiyle karşılandı. Trump'ı taşıyan uçağın Türkiye hava sahasına girişi ve iniş süreci, dünya genelindeki uçuş takip meraklıları tarafından anbean izlendi.

UÇUŞ TAKİP PLATFORMLARINDA YOĞUN İLGİ

Donald Trump, ABD Başkanı sıfatıyla ilk kez Türkiye'ye gerçekleştirdiği bu resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. NATO Zirvesi'ne katılım amacıyla kente doğru ilerleyen Trump'ın uçağı, Ankara semalarına yaklaşmaya başladığı andan itibaren uçuş takip uygulamalarında büyük bir hareketliliğe neden oldu.

ANLIK YÜZ BİNDEN FAZLA KİŞİ İZLEDİ

Radar uygulamalarından elde edilen anlık verilere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan başkanlık uçağının rotası, dünya genelinde anlık olarak 100 binden fazla kullanıcı tarafından aynı anda canlı olarak takip edildi. Bu yoğun dijital ilgi, zirve öncesinde küresel ölçekte dikkat çeken bir diğer gelişme olarak kayıtlara geçti.