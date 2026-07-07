Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde uygulanan güvenlik tedbirlerine tepki gösteren Özel, başkentte haftalardır olağanüstü önlemler alındığını belirterek, "Daha önce NATO zirvelerine ev sahipliği yapan hiçbir ülkede böyle bir özgüvensizlik görülmemiştir." dedi.

'ANLAMSIZ PARANOYAK BİR HAL'

Zirve öncesinde gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalara da değinen Özel, "Kendi insanına çile çektiren, anlamsız paranoyak bir halin içindeyiz. Protesto yapılabilir diye yüzlerce gözaltı yapıldı. Eylem yapılabilir diye insanlar özgürlüklerinden edildi. Muhalefete saldırıp kendinden olmayana hukuksuzlukla müdahale eden bir iktidarın Türkiye'nin milli menfaatlerini savunamadığını ve savunmayacağını üzüntüyle görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dış politika konusunda da hükümeti eleştiren CHP lideri, Türkiye'nin dış politikasının ABD Başkanı Donald Trump'a bağımlı hale geldiğini savunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi.

İRANLI ÇOCUKLARI HATIRLATTI

Trump'ın Ankara ziyareti üzerinden de değerlendirmelerde bulunan Özel, ABD Başkanının Anıtkabir'i ziyaret etmemesini eleştirerek, "O Trump ki, Türkiye'ye gelip Anıtkabir'i ziyaret etmeyen bir Amerikan Başkanıdır. Taslak programa Anıtkabir ziyareti yazıp sonra o ziyareti çıkarıp da Ankara'ya gelen bir Amerikan Başkanının bugün Erdoğan tarafından çocuklarla karşılayacağının haberleri geçmektedir. Eğer Amerikan Başkanı çocuklarla karşılanacaksa o çocuklar ellerinde İran'da öldürülen 165 kız çocuğunun resmini tutmalıdır!" ifadelerini kullandı.