ABD'de emekli Hava Kuvvetleri generali William Neil McCasland'ın aylar önce gizemli şekilde ortadan kaybolması, eski istihbarat subayı ve UFO ihbarcısı David Grusch'un yeni açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. McCasland'ın kayboluşuyla ilgili soruşturma sürerken, geçmişte görev yaptığı kritik askeri tesisler ve UFO iddiaları dikkat çekiyor.

GENERALDEN 7 AYDIR HABER ALINAMIYOR

New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque kentindeki evinden 27 Şubat'ta ayrılan 68 yaşındaki McCasland'dan o tarihten bu yana haber alınamadı. Emekli generalin telefonunu, giyilebilir teknolojik cihazlarını ve numaralı gözlüklerini evinde bıraktığı belirtildi.

Yerel polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda şu ana kadar kayıp generale ilişkin bir sonuca ulaşılamadı. McCasland'ın eşi Susan Wilkerson ise şubat ayında polise verdiği ifadede, olayın kötü niyetli bir durumla bağlantılı olduğunu düşünmediğini söyledi. Telsiz operatörlerinin raporlarında da generalin bulunmamayı planladığı yönünde değerlendirmeler yer aldı.

GÖREV YAPTIĞI TESİS UFO İDDİALARIYLA ANILIYOR

McCasland'ın geçmişi de kayboluşuyla ilgili tartışmaların odağına yerleşti. Bir dönem Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı'nın komutanlığını yapan emekli general, milyarlarca dolarlık askeri bilim ve teknoloji çalışmalarının denetiminde görev aldı. McCasland'ın görev yaptığı tesis, yıllardır Roswell olayından getirildiği öne sürülen UFO enkazlarının ve insan dışı varlıklara ait cesetlerin saklandığı iddialarıyla gündeme geliyor. Bu iddialar resmi olarak doğrulanmış değil.

GRUSCH: "BU ÇOK TUHAF"

ABD hükümetinin insan dışı araçları kurtardığı ve bunlar üzerinde tersine mühendislik çalışmaları yürüttüğü yönündeki iddiaları 2023'teki yeminli ifadesiyle dünya gündemine taşıyan David Grusch, Joe Rogan'ın podcast programında McCasland'ın kayboluşuna da değindi.

Grusch, emekli generalin kamuoyunu UFO'larla ilgili olası açıklamalara hazırlamaya yönelik çalışmaların bir parçası olduğunu öne sürdü. McCasland'ın kayboluşunun, Donald Trump'ın UFO'lar ve uzaylılarla ilgili belgelerin yayımlanmasına yönelik kararından kısa süre sonra gerçekleşmesine dikkat çeken Grusch, "Bu çok tuhaf. Ve bu olay, Trump'ın UFO'lar ve uzaylılarla ilgili tüm dosyaları yayınlama kararının açıklanmasından sadece bir hafta sonra gerçekleşti" dedi.

"SAVAŞ ALANINI HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORLARDI"

Grusch, McCasland'ın Ohio'daki Wright-Patterson ile New Mexico'daki Kirtland Hava Kuvvetleri üslerinde üst düzey görevler üstlendiğini hatırlattı. Eski istihbarat subayı ayrıca 2016'da WikiLeaks tarafından yayımlanan John Podesta'ya ait e-postalara da gönderme yaptı.

Söz konusu yazışmalarda, eski Blink-182 üyesi Tom DeLonge'un McCasland ile yürüttüğü çalışmalara ilişkin ifadeler bulunduğunu belirten Grusch, "John Podesta bir şeye, ben buna uyum sağlama faaliyeti, bir popülerleştirme faaliyeti diyeceğim, onay verdi. Bu bir faaliyet. Ve biliyorsunuz, Tom DeLonge'un danışmanlarını tutmasının sebebi de buydu. İşte bu yüzden General McCasland onunla konuştu." ifadelerini kullandı.

Grusch, McCasland ile DeLonge arasındaki temasın kamuoyunu UFO tartışmalarına hazırlamaya yönelik stratejik bir girişim olduğunu savunarak, "Bunun nedeni, Tom'un, doğru ya da yanlış, gençliğin etkisinde olan bir kamu figürü olarak gösterilmesi için onlara en iyi şekilde yer verilmesiydi. Yani, bir kez daha söylüyorum, bir girişim oldu ve onları iyi ya da kötü diye yargılamayacağım, ama 2016 öncesinde savaş alanını hazırlamaya çalışıyorlardı" ifadelerini kullandı.

PODESTA'DAN GRUSCH'UN İDDİALARINA YANIT

UFO tartışmalarında adı geçen John Podesta ise Grusch'un değerlendirmelerine katılmadı. DeLonge ve McCasland'ın dahil olduğu çalışmalar hakkında PARADIGM'e e-posta gönderen Podesta, kamuoyunun UFO'larla ilgili gerçeklere hazırlanması gerektiği yönündeki yaklaşımın farklı yorumlandığını belirtti.

Podesta, "Muhtemelen aramızdaki etkileşimi böyle tanımlamazdım. Amerikan halkının tanımlanamayan hava olayları hakkındaki gerçeği kaldırabileceğini ve gerçekten alışmaya ihtiyaç duymadığını her zaman savundum" dedi.

KAYIP GENERALLE İLGİLİ İDDİALAR GÜNDEMDE

Grusch daha önce McCasland'ın insan dışı araçların kurtarılması ve tersine mühendislik çalışmalarını kapsadığı öne sürülen gizli programlarla bağlantılı subaylardan biri olduğunu iddia etmişti. Eski istihbarat subayı ayrıca McCasland'ın, ABD'nin insan dışı varlıklarla olduğu öne sürülen temasları hakkında bilgi sahibi kişilere ulaşmak isteyen bazı yasa koyucularla işbirliği yapmadığını da öne sürdü.