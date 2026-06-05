ABD Başkanı Donald Trump’ın Oval Ofis'te uykuyla verdiği amansız mücadele, sosyal medyada yankı uyandırdı.

Fox News yayını sırasında, kömür madenlerine yapılan yatırımların tanıtımını yaparken gözleri kapanan ABD Başkanı sosyal medyada alay konusu oldu.

Beyaz Saray bu duruma çok sert bir tepki gösterdi. Söz konusu videoda 79 yaşındaki başkanın koltuğunda yana doğru kaydığı görüldü. Trump bu esnada gözlerini açık tutmaya çalıştı.

Dört milyondan fazla izlenen paylaşımda Trump’ın tamamen uyuyakaldığı iddia edildi. Beyaz Saray Hızlı Müdahale hesabı bu iddialara hakaret içeren bir dille cevap verdi.

Yapılan resmi paylaşımda "Paylaştığınız klipte adamın gözleri resmen açık. Sizi aptal nefes israfları!" ifadesi kullanıldı.

Bu sert çıkış aslında yardımcıların başkanın kamuoyu önünde uyukladığı yönündeki iddialara karşı ne kadar hassaslaştığını ortaya koydu.

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle basın mensuplarına yaptığı açıklamada iddiaları tamamen reddetti.

Ingle açıklamasında "Başkan Trump Amerikan tarihinin en keskin zekalı ve en enerjik başkanıdır" dedi.

Tartışmalar Kongre binasına da sıçradı. Demokrat Temsilci Ted Lieu Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya başkanın uyukladığı anlara dair videolar gösterdi.

Rubio ise "Onun uyuduğunu hiç görmedim. Aksine bu adam hiç uyumaz" diyerek iddiaları yalanladı

TRUMP'IN SAĞLIK DURUMU GÜNDEM OLDU

Yönetim haftalardır başkanın sağlık durumu hakkındaki spekülasyonları bastırmaya çalışıyor.

Beyaz Saray daha önce de benzer haberler yapan gazetecileri ve medya mensuplarını hedef almıştı.

Ancak 79 yaşındaki başkanın sağlığına yönelik sorular artık göz ardı edilemez bir boyuta ulaştı. Kamuoyu önündeki halsizlik belirtileri ile ellerindeki morluklar ve şişmiş ayak bilekleri dikkat çekti

Ayrıca başkanın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne yaptığı tekrarlanan ziyaretler de şüpheleri artırdı.

Trump ise tüm bu endişeleri her fırsatta önemsiz gibi göstermeye çalışıyor. Kendisi uyuyakaldığı yönündeki iddiaların abartıldığını savunuyor ve kabine toplantılarının sadece cehennem kadar sıkıcı olduğunu söylüyor.