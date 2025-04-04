ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin de dahil olduğu pek çok ülkeye uygulanan ithalat vergisini artırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye'ye uygulanacak yüzde 10'luk vergiyle ilgili, "ABD Ticaret Bakanlığı ve ticaret temsilcisiyle yüzde 10 ilave gümrük vergisinin kaldırılması konusunu müzakerelerde ele almak istiyoruz." açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan 2025’te açıkladığı yeni gümrük vergisi politikası, küresel ticaret dengelerini etkilemeye devam ediyor. ABD’nin yüksek dış ticaret açığı verdiği ülkeler için ek gümrük tarifeleri getirmesi, birçok ülkeyi zora sokarken, Türkiye yüzde 10’luk vergi dilimine tabi tutularak nispeten avantajlı bir konumda yer aldı.

TÜRKİYE VERGİLERLE İLGİLİ ABD İLE GÖRÜŞECEK

ABD’nin yeni ticaret politikası çerçevesinde Çin’e yüzde 34, Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Vietnam’a yüzde 46, Malezya’ya yüzde 24, Pakistan’a yüzde 29, Güney Kore’ye yüzde 25, Hindistan’a yüzde 26 oranında ek gümrük tarifeleri uygulanacağı açıklandı. Türkiye’nin yüzde 10’luk ek vergi diliminde yer alması, “kötünün iyisi” olarak değerlendirilirken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sürecin yakından takip edildiğini ve müzakerelerin sürdüğünü duyurdu.

Türkiye, ABD ile ticaret hacmini artırmayı hedeflerken, ek vergilerin bazı sektörlerde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor. Özellikle tekstil, hazır giyim ve makine gibi sektörlerde ABD pazarına yönelik yeni stratejiler geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Türkiye, ABD ile yüzde 10’luk ek gümrük vergilerinin kaldırılması konusunda müzakere etmek istiyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ile ekonomik ilişkilerin kazan-kazan prensibi çerçevesinde sürdürüleceği ve ek gümrük vergilerinin kaldırılması için görüşmelere devam edileceği ifade edildi.