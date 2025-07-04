Küresel piyasalar bugün Trump'ın tarifeleri 1 Ağustos'a ertelemesiyle güne başladı. Trump yaptığı açıklamada, "Cuma gününden itibaren ülkelere mektup göndermeye başlayacağız. Tarife oranları %10 ila %20, %60 ila %70 arasında değişebilir

Ayrıntılar ve hangi ülkelerin mektuplarını ilk alacağı konusunda yorum yapmayı reddediyor. Şu anki durumda, müzakereler muhtemelen devam etmeli ancak ülkeler bu arada daha yüksek tarifeleri yutmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Ancak, 1 Ağustos zaman çizelgesi, işlerin tekrar değişmesi için hâlâ zaman olduğu anlamına geliyor - tıpkı Nisan ayında gördüğümüz gibi." ifadelerini kullandı.

ABD tarafında açıklanacak olan kritik açıklamalara odaklandı. Bugün ABD2de tarım dışı istihdam rakamları takip edilecek. Geçtiğimiz gün öncü tarım dışı istihdam rakamları izlenmişti. Bu veri 33 bin ile pandemiden bu yana en büyük olarak kaydedildi. Öncü tarım dışı istihdam verisi, bugün açıklanacak olan asıl veriye dair sinyaller verebilir. Buna bağlı olarak dolar endeksinde görülebilecek hareketlenme altın tarafında oynaklığa neden olabilir.

Öte yandan bugün ABD'de "Kurtuluş Günü" nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

ONS ALTINDA SON DURUM

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 3 bin 310 dolar ile 3 bin 365 dolar aralığında geçiren ons altın, günü 3 bin 325 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.14'te 3 bin 341 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL kurunda görülen yukarı yönlü seyir ve ons altındaki yükselişlerin etkisiyle gram altında yukarı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Dünü 4 bin 229 lira ile4 bin 318 lira aralığında geçiren gram altın günü 4 bin 255 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.14'te 4 275 lirada bulunuyor.

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