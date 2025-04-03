Tüm dünyanın merakla beklediği ABD Başkanı Trump'ın tarifeleri dün açıklandı. Trump, ABD’ye ithal edilen mallara yüzde 10'luk asgari gümrük vergisi getirirken, Çin ve diğer birçok ülkeye yönelik ek tarifeleri artıracağını duyurdu.

Trump, ithal edilen neredeyse tüm ürünlerden yüzde 10 ek gümrük vergisi alınacağını açıklarken, buna ek olarak rakip ve müttefik pek çok ülkeye de ek gümrük vergileri getirdi.

Avrupa Birliği (AB) ve Çin artan gümrük vergilerine karşılık vereceklerini belirtti.

Trump'ın yaptığı açıklamalarda, küresel ekonominin resesyona girebileceği endişelerini artırarak borsalarda sert düşüşleri meydana getirirken, güvenli liman olan altın yükselişe geçti.

Trump'ın açıklamalarının ardından ons altın dün gece 3 bin 169 dolar seviyesine yükselerek tüm zamanların rekoru tazeledi. Böylece yılbaşından bu yana altında prim yüzde 20'ye ulaştı. Yeni günde ise sabah seansında 08.07'de 3 bin 139 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın dolar/TL kurundaki sakin seyir ve ons altındaki rekorların etkisiyle, yukarı yönlü bir seyir sergiliyor. Dünü 3 bin 780 lira 3 bin 836 lira aralığında geçiren gram altın günü 3 bin 825 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 3 bin 825 lirada bulunuyor.