ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bu yılki Cadılar Bayramı kutlamalarında büründüğü sıra dışı tiplemeyle görenlerin ağzını açık bıraktı. Ailesiyle birlikte kutlamalara katılan Vance, seçtiği kostümle adeta bambaşka birine dönüşerek herkesi şaşırttı.

GÖRENLER TANIYAMADI: AK SAKALLI BÜYÜCÜ OLDU

Dünyaca ünlü Harry Potter evreninin en güçlü büyücüsü Albus Dumbledore kılığına giren JD Vance, uzun beyaz peruğu, griye çalan ak sakalı, sivri büyücü şapkası ve parlak gümüş renkli cübbesiyle kamera karşısına geçti. Vance'in kucağında yer alan küçük oğlu Alec ise serinin ikonik ev cini Dobby kostümüyle kutlamaya damga vurdu. Yayınlanan kareleri ve videoyu izleyenler, Beyaz Saray'ın iki numaralı ismini bir anda karşılarında büyücü cübbesiyle görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"BEN BAŞKAN YARDIMCISI DUMBLEDORE" DİYEREK SESLENDİ

Evinin önünde kaydettiği eğlenceli videoda kendisini tebessümle "Ben Başkan Yardımcısı Dumbledore" sözleriyle tanıtan Vance, izleyen herkesi gülümsetirken aynı zamanda şaşırttı. Vatandaşların bayramını kutlayarak bol şeker ve eğlence dileyen Vance'e, eşi Usha Vance ve diğer çocukları da Harry Potter temalı şaşırtıcı kostümleriyle eşlik etti.

CANLI YAYINDA ÇITLATMIŞTI, GÖRENLER YİNE DE İNANAMADI

Vance, giyeceği kostümün sinyalini aslında günler öncesinden vermişti. 29 Ekim tarihinde katıldığı Fox News ekranlarında çocuklarının Harry Potter hayranlığından bahseden Vance, beyaz saçları ve sakalı sebebiyle Dumbledore rolünün kendisine tam oturacağını esprili bir dille ima etmişti; ancak ortaya çıkan görüntülerin gerçek halini gören takipçileri büyük bir şaşkınlık yaşadı.

GEÇEN YIL DA ŞAŞIRTMIŞTI

Kutlamalardaki ezber bozan tercihleriyle bilinen ABD Başkan Yardımcısı, 2025 yılındaki Cadılar Bayramı’nda da internette viral olan bir karikatürünü canlandırıp kıvırcık peruk takarak herkesi şoke etmişti. Bu yılki Dumbledore tercihi ise sosyal medyada "günün en çok şaşırtan dönüşümü" olarak yorumlandı.