2025’e rekorlarla girdikten sonra zirve yürüyüşüne kısa bir mola veren altındaki bir sonraki olası rallinin nedeni ABD Başkanı Donald Trump olabilir. ABD ekonomisi ve dolara ilişkin risklerin yanı sıra Trump’ın ‘büyük güzel yasa tasarısı’nın etkileriyle altının uluslararası fiyatı olan onsun bu yıl içerisinde 4 bin dolara yaklaşabileceği tahmin ediliyor.

‘BOĞA’ SENARYOSU

Dünya Altın Konseyi, ABD’den gelen haber akışına vurgu yaparak “Trump’ın ‘büyük güzel yasa tasarısı’ ve Moody’s’in ABD’nin devlet kredi notunu düşürmesi, yatırımcıların ABD borç sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerini yeniden alevlendirdi. Bu durum, artan vade primiyle birlikte ABD Hazine tahvili getirilerini yükseltse de yatırımcıların alternatif güvenli limanlar aramasıyla altına olan talebi de artırabilir” değerlendirilmesini yaptı. Konsey, ABD’nin tahvil getirilerindeki yükselişin bu gelişmeler nedeniyle altın için olumsuz senaryo olmadığını vurguladı.

ABD merkezli varlık yönetimi devi State Street de haftayı 3.310 dolar seviyesinde noktalayan ons altının orta vadedede yüzde 20’lik yükselişle 4 bin dolara kadar çıkabileceği öngörüsünde bulundu. State Street, altındaki ‘boğa’ senaryosunu şu ifadelerle anlattı: “Stagflasyonun sonlanması ve dolarizasyon sürecinin yavaşlaması gibi makroekonomik koşullar gerçekleşirse, altının 6 ile 9 ay içerisinde 4 bin dolara yaklaşması olası. Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali yüzde 30 olarak hesaplanıyor.” ABD merkezli banka Goldman Sachs da ‘yüksek risk’ senaryosunuda ons altının yılı 4 bin 500 dolardan tamamlayabileceğini tahmin etti. Bankanın baz senaryosunda altının yıl sonunda 3 bin 700 dolar olması bekleniyor.

Altın fonlarına 30 milyarlık giriş

Dünya Altın Konseyi’nin verisine göre altın fonlarına bu yılın ilk 5 aylık döneminde 30 milyar dolarlık (322 ton) sermaye girişi gerçekleşti. Altın fonlarında 374 milyar dolarlık varlık yönetiliyor. Mayıs ayında ise ABD ve Asya’nın etkisiyle altın fonlarından nette 1.8 milyar dolarlık çıkış kayıtlara geçti. Fransa’daki talebin etkisiyle Avrupa bölgesindeki altın fonlarına geçen ay 224.6 milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleşti. Türkiye’deki altın fonlarında ise geçen ay 10.6 milyon dolarlık çıkış hesaplandı.

Altındaki 100 bin lira 1.2 milyon lira oldu

Hem küresel gelişmelerin etkisiyle ons altının rekordan rekora koşması hem de dolardaki yükselişle gram altın fiyatı son 5 yılda neredeyse 11’e katlandı. 5 yıl önce 366 lira olan gram altının fiyatı geçen haftayı 4.291 liradan tamamladı. Bu dönemde gram fiyatı yüzde 1.072 oranında yatırımcısına kazandırdı. Böylece 100 bin liralık tasarruf, gram altında 1 milyon 172 milyon liraya ulaştı.