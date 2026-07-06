ABD Federal Etik Ofisi (OGE), Donald Trump’ın yatırım hesaplarına ilişkin son finansal bildirim raporunu yayımladı. Rapora göre, Trump'ın varlıklarını yöneten bağımsız portföy yöneticileri, yılın ilk çeyreğinde toplam 3 bin 642 hisse senedi işlemi gerçekleştirdi. Varlıkların üçüncü taraf finans kuruluşlarınca yönetilmesi, alım-satım kararlarının doğrudan Trump tarafından verilmediğini gösterirken, profesyonel yöneticilerin yapay zeka sektöründeki stratejik rota değişikliği piyasaların dikkatini çekti.

MİLYON DOLARLIK PALANTIR SATIŞI

Yayınlanan resmi verilere göre, ilk çeyrekte Trump’ın hesaplarından 854 bin dolar ile 4,6 milyon dolar arasında Palantir Technologies hissesi satıldı.

Bu satıştan elde edilen nakdin bir kısmı, Ocak 2023'ten bu yana yüzde 2100 oranında astronomik bir yükseliş kaydeden Western Digital (WDC) şirketine aktarıldı. Trump’ın hesapları üzerinden 45 bin dolar ile 150 bin dolar değerinde Western Digital hissesi satın alındığı açıklandı.

PALANTIR HİSSELERİNDE YÜKSEK DEĞERLEME

Veri entegrasyonu ve Yapay Zeka Platformu (AIP) ile öne çıkan Palantir, ticari ve resmi kurumlara hizmet vermeye devam ediyor. Şirket, son çeyrekte gelirlerini yüzde 85 artırarak 1,6 milyar dolara ulaştırdı ve mali gücünü korudu.

Ancak Palantir hisseleri, zirve noktasından yüzde 38 gerilemesine rağmen hâlâ düzeltilmiş kazancının 140 katından işlem görüyor. Analistler, Wall Street'in yüksek büyüme beklentilerine rağmen bu piyasa değerlemesinin oldukça yüksek olduğunu ve portföy yöneticilerinin bu nedenle kar satışı yapmış olabileceğini belirtiyor.

YAPAY ZEKA HİSSELERİ WESTERN DIGITAL'E YARADI

Yapay zeka iş yüklerinin artması, devasa verilerin kalıcı ve düşük maliyetle depolanması ihtiyacını doğurdu. Küresel sabit disk (HDD) pazarında yüzde 47 pay ile sektör lideri olan Western Digital, bu talebin en büyük kazananlarından biri oldu.

Şirket, nisan ayında sona eren üçüncü çeyrek raporunda gelirini yüzde 45 artışla 3,3 milyar dolara, hisse başına kazancını ise 2,72 dolara yükseltti. Uzmanlar, yapay zeka eğitim ve çıkarım süreçlerinde HDD teknolojisine olan ihtiyacın 2028 yılına kadar istikrarlı şekilde artacağını öngörüyor.

ANALİSTLER HANGİ HİSSEYİ ÖNERİYOR?

Finans piyasalarında Palantir’in ulaştığı çarpanlar tartışılmaya devam ederken, The Motley Fool gibi önde gelen yatırım analiz platformları yatırımcıları alternatif fırsatlar konusunda uyarıyor.

Mevcut piyasa koşullarında, Western Digital gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip ve fiyat/kazanç oranı (66 kat) daha makul seviyede olan altyapı şirketlerinin, önümüzdeki dönemde endekslerin üzerinde performans gösterme ihtimalinin daha güçlü olduğu ifade ediliyor.

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