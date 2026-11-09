ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu dövüs sporları organizasyonu UFC'nin (Ultimate Fighting Championship) CEO'su Dana White’ı yeni Beyaz Saray basın sözcüsü olarak belirlediği yönünde başlayan spekülasyonlara son verdi.

Florida’nın West Palm Beach kentindeki bir havalimanı pistinde açıklamalarda bulunan Trump, başlattığı tartışmalara ilişkin olarak, "Sadece şaka yapıyordum. Ancak Dana bu fikri çok sevdi. Ve sadece bir tane Dana var. O harika biri" ifadelerini kullandı.

CEO White'ın ise Trump'ın 'şakayla karışık' teklifini kibarca geri çevirdiği aktarıldı.

TRUMP'IN GARİP 'ŞAKASI'

Trump, pazar günkü açıklamasından bir gün önce kendisine ait Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda White'a Beyaz Saray sözcülüğü teklifinde bulunduğunu öne sürmüştü.

Trump cumartesi günkü mesajında, "Büyük Dana White'a, şiddetli bir Dövüşçü ve Savaşçıya, Amerika Birleşik Devletleri Basın Sözcülüğü görevinin teklif edildiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında White'tan İslam Makhachev ve Khabib Nurmagomedov gibi dövüşçüleri "asistan" olarak getirmesini istediğini belirten Trump, sporcuların görselleri eşliğinde, "Bizi deli solculara karşı karşı savunmak için bu insanlara ihtiyacımız var. Dana, eşi benzeri olmayan bir Basın Sözcüsü olacak. Dana, lütfen görevi kabul et!" çağrısında bulunmuştu.

Trump, Makhachev ve Nurmagomedov gibi şampiyon dövüşçülerin gazetecileri darp ettiğini gösteren yapay zeka ürünü bir animasyon da paylaştı.

SON SÖZCÜ 15 DAKİKA DAYANABİLDİ

Trump'ın kamu görevlerine yönelik alışılmışın dışındaki tercihleri bilinirken, Beyaz Saray basın sözcülüğü makamı ekim ayından bu yana boş duruyor.

Trump'ın ekim ayında bu göreve getirdiği siyasi yorumcu Katie Zacharia, beş günlük görev süresiyle Beyaz Saray tarihindeki en kısa süreli basın sözcüsü olmuştu.

Hukuki yeterliliği ve performansı eleştirilen Zacharia'nın ilk basın toplantısı, açılış konuşmasını yapmakta zorlanması nedeniyle 15 dakika içinde sona ermişti.

Konuya ilişkin Al Jazeera'ye konuşan Cumhuriyetçi stratejist ve Trump'ın eski Delaware kampanya yöneticisi Rob Arlett, "Başkan Trump'ı tanıdığım kadarıyla, kısmen ciddi olduğuna inanıyorum. Kendisi ve Dana White, Trump'ın Atlantic City'deki kumarhanesinde etkinliklere ev sahipliği yaparak UFC'yi desteklediği döneme, 25 yılı aşkın bir süre öncesine dayanan köklü bir dostluk ve iş ilişkisini paylaşıyor. Karşılıklı sadakat ve güvenleri güçlü kalmaya devam ediyor" dedi.

Arlett ayrıca Trump'ın nihai kararını vermeden önce kamuoyunun tepkisini ölçmek, manşet oluşturmak ve nabız yoklamak amacıyla bu tür fikirleri kamuoyu önünde gündeme getirdiğini aktardı.

TRUMP'IN DÖVÜŞÇÜ DOSTU: DANA WHITE

28 Temmuz 1969'da Connecticut'a bağlı Manchester'da doğan, üniversiteyi iki kez bırakan eski boksör Dana White, dövüş sporunu milyar dolarlık bir sektöre dönüştürdü.

Kariyerine Boston ve Las Vegas'ta spor salonları işleterek başlayan ve 1990'lı yıllarda Tito Ortiz ile Chuck Liddell gibi şampiyonların menajerliğini yürüten White, iş insanları Frank ve Lorenzo Fertitta'nın şirketi 2 milyon dolara satın almasının ardından 2001 yılında UFC'nin başkanı oldu.

Başlangıçta organizasyonun aşırı şiddetli ve kuralsız bulunduğu dönemde Trump, turnuvalara New Jersey Atlantic City'deki Taj Mahal kumarhanesinde ev sahipliği yaparak destek verdi.

White, 2016 Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Temelde bir kan sporu olarak görülüyordu.

Eyalet atletizm komisyonları bizi desteklemedi. Dünyanın dört bir yanındaki arenalar etkinliklerimize ev sahipliği yapmayı reddetti. Kimse bizi ciddiye almadı. Donald Trump hariç hiç kimse" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın UFC'deki potansiyeli gören ilk kişi olduğunu vurgulayan White, Trump’ın 2016, 2020 ve 2024 başkanlık kampanyalarında aktif rol aldı ve 2020 yılında Trump yanlısı siyasi eylem komitesi America First Action'a 1 milyon dolar bağışta bulundu.