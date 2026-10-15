Donald Trump'ın göreve atadığını duyurmasından dört gün sonra, 13 Ekim Salı günü kürsüye çıkan yeni Beyaz Saray Basın Sözcüsü Katie Zacharia, ilk resmi basın toplantısını gerçekleştirdi.

Yaklaşık 14 dakika süren basın toplantısında sadece 3 soru yanıtlayan Zacharia'nın dil sürçmesi ise gündem oldu.

Bir gazetecinin "aile ve iş yaşamınızı nasıl dengeleyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren sözcü "Eşime teşekkür borçluyum. Başkanım... Pardon, eşim yanımda" dedi.

Yaptığı hatayı fark eden Zacharia, daha sonra gülerek "iyi bir pot oldu" diye ekledi. Zacharia, brifingin ardından gazetecileri seçim gezisi için yola çıkacak olan başkana yönlendirdi.

TRUMP'TAN TAM NOT ALDI

Yaşları 12, 10, 8 ve 6 olan, üçü erkek dört çocuk annesi Zacharia, eşinin iki doğum günü vesilesiyle dört çocuğu da Washington'a getirdiğini aktaran Zacharia, ailenin başkente taşınacağını bildirdi.

Zacharia, "Çocuklarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum" diyerek onları çalışma hayatına da mümkün olduğunca dahil etmek istediğini dile getirdi.

Zacharia, görevi devralma sürecinde selefi Karoline Leavitt'in kendisine tavsiye ve destekte bulunduğunu da söyledi. 2 çocuk annesi Leavitt, bu yıl küçük kızının doğumuyla görevi bıraktı.

Toplantıdan sonra Trump, Zacharia arkasında dururken performansını değerlendirdi. Trump, “Bence mükemmeldi. Gerçekten çok iyiydi" dedi.

KATIE ZACHARIA KİMDİR?

Toplantıda gazetecilere hitap eden Zacharia, "Yeni Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak Başkan Trump ve Amerikan halkı için çalışmaktan büyük onur duyuyorum" dedi.

Kişisel yaşamına ve kariyerine dair detaylar da veren Zacharia, en az 2016 yılından bu yana eğlence sektöründe film yapımcısı ve 2521 Entertainment şirketinin operasyon direktörü olarak çalışan Tyler Zacharia ile evli.

2014 ile 2020 yılları arasında çocuklarıyla ilgilenmek amacıyla evde kaldığını ve ardından iş hayatına döndüğünü belirten Zacharia, Beyaz Saray'daki görevinden önce Trump Media & Technology Group bünyesinde iletişim danışmanı olarak çalıştı.

Kariyerinde İç Güvenlik Bakanlığı'ndaki kamu diplomasisi görevi ile Fox News ve Newsmax kanallarındaki yayınları da bulunan Zacharia, 2007 yılında Pepperdine Üniversitesi'nden lisans derecesiyle mezun oldu ve 2011 yılında aynı üniversitede hukuk eğitimini tamamladı.