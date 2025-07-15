ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile 4 Temmuz’da yaptığı görüşmede mevkidaşına basit bir soru sordu.

Trump, “Volodimir, Moskova’yı vurabilir misin? Petersburg’u da vurabilir misin?” dedi. Bu soruya karşılık olarak Zelenski, "Kesinlikle, eğer bize bu silahları verirseniz vurabiliriz" diye yanıtladı.

Bunun üzerine Trump, "İyi, onlara acıyı hissettirmek ve Kremlin’i masaya oturtmak istiyorum" diye cevap verdi.

Bu görüşmeden kısa süre Trump, Ukrayna'ya silahların girişini yeniden sağladı. Avrupa'nın bu silahları parasını ödeyeceğinin altını çizdi.

SAVAŞI PUTİN DE HİSSEDECEK

ABD Başkanı, Putin’in ateşkes görüşmelerine yaklaşmamasından dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşadığını hem basına hem de yakın çevresine ifade etti.

Zelenski ile yapılan bu konuşmanın, Trump’ın bir gün önce Putin ile yaptığı "hayal kırıklığı yaratan" telefon görüşmesinin hemen ardından geldiği bildirildi.

Trump, savaşın etkilerinin Moskova'da hissedilmesi için uzun menzilli silahların büyük Rusya şehirlerinde kullanılmasını istediği açıkça dile getirdi.

MOSKAVA'YI VURACAK SİLAHLAR UKRAYNA'YA GİDİYOR

Bu konuşmadan sonra geçtiğimiz hafta Roma’da yapılan görüşmelerde ABD tarafı, NATO aracılarının da bulunduğu toplantıda Zelenski’ye üçüncü taraf üzerinden sağlanabilecek uzun menzilli sistemler tanıtıldı.

Böylece Trump, doğrudan ABD yardımı için Kongre onayı gerektirmeyen bir mekanizma ile müttefik ülkelere satış yaparak bu silahları Ukrayna’ya yönlendirmeyi planladı.

Ukraynalı yetkililer, menzili 1.600 kilometreyi bulan Tomahawk füzelerini talep etti. Bu konuşmadan kısa süre sonra Tomahawk füzeleri, bataryalarıyla birlikte Ukrayna'ya gönderilmek üzere hazırlandı.

Trump, pazartesi günü Beyaz Saray’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri verileceğini de duyurdu. Ancak başka sistemlerin sevkiyatına dair bilgi paylaşmadı