ABD’nin en üst düzey türev piyasası düzenleyicisi olan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Başkan Donald Trump’ın İran savaşına ilişkin son dönemdeki politika değişiklikleri öncesinde gerçekleşen bir dizi şüpheli işlemi inceliyor. Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre, piyasadaki bu hareketliliklerin kamuoyuna açıklanmayan içeriden bilgilere dayanıp dayanmadığı araştırılıyor.

BORSALARDAN VERİ TALEBİ

Soruşturma kapsamında CFTC CME Group Inc. ve Intercontinental Exchange Inc. (ICE) bünyesindeki platformlarda gerçekleştirilen petrol vadeli işlem sözleşmelerini mercek altına aldı. Gizlilik kaydıyla bilgi veren kaynaklar, her iki borsadan da işlem yapan kuruluşların kimlik bilgilerini içeren detaylı raporların istendiğini belirtti.

İRAN KARARLARI ÖNCESİ OLAĞANDIŞI HAREKETLİLİK

Müfettişler, yaklaşık iki haftalık bir süre zarfında, büyük duyurular yapılmadan hemen önce işlem hacimlerinin aniden yükseldiği en az iki somut vakaya odaklanmış durumda.

23 Mart Vakası: Trump’ın, İran’ın enerji altyapısına yönelik tehdit ettiği saldırıların erteleneceğini duyurmasından sadece 15 dakika önce, milyarlarca dolar değerinde petrol ve hisse senedi vadeli işlemi yapıldı. Bu açıklama sonrası ham petrol fiyatları hızla gerilerken, borsalar yükselişe geçti.

7 Nisan Vakası: Trump’ın İran ile iki haftalık ateşkes ilan etmesinden saatler önce vadeli işlem faaliyetlerinde benzer bir artış gözlemlendi. Haber sonrası petrol ve gaz fiyatlarında sert düşüşler yaşandı.

"İÇERİDEN BİLGİ Mİ SIZDIRILDI?"

Demokrat Senatör Elizabeth Warren, konuya ilişkin yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Warren, "Bu şüpheli işlemler, içeridekilerin piyasayı manipüle etmesinin dehşet verici bir örneği gibi görünüyor. CFTC ve SEC görevlerini yapmalı ve Trump yönetimi yetkilileri tarafından yapılmış olabilecek her türlü 'insider trading' şüphesini araştırmalıdır" dedi.

Beyaz Saray'ın da geçen ay personelini, hassas bilgileri finansal piyasalarda veya giderek yaygınlaşan bahis platformlarında kullanmamaları konusunda dahili bir notla uyardığı öğrenildi.

KÜRESEL PİYASALARDA YANKI UYANDIRDI

Soruşturma, hem New York merkezli Nymex’te işlem gören Batı Teksas tipi (WTI) petrolü hem de Londra merkezli ICE’de işlem gören Brent petrolü kapsıyor. Brent petrol işlemlerinin incelenmesi için ABD’li yetkililerin İngiltere Finansal Yürütme Otoritesi (FCA) ile koordineli çalışması gerekiyor.

Jones Day hukuk firması ortağı ve eski CFTC İnfaz Müdürü Brian Young, konunun önemini şu sözlerle özetledi:

"Bu tür vakaların üzerine gitmek için büyük bir kamuoyu baskısı var. Nihayetinde akaryakıt istasyonlarındaki fiyatlar petrol vadeli işlemlerine bağlı; dolayısıyla burada söz konusu olan doğrudan Amerikalıların cebindeki paradır."