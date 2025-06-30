ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in başına faiz indirmeye sıcak bakmayan bir ismin getirilmeyeceğini açıkça ifade etti. Trump, faiz oranlarını düşürme niyetinde olmayan bir adayı göreve getirmeyeceğini belirterek, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini bir kez daha yineledi.

"ORANLARI DÜŞÜRECEK BİRİNİ ATAYACAĞIM"

Trump, “Eğer birinin faizleri mevcut seviyede tutacağını ya da başka türlü davranacağını düşünüyorsam, onu bu göreve getirmem. Faizleri düşürmek isteyen çok sayıda insan var” dedi. Trump’ın bu açıklamaları, başkanların Fed bağımsızlığına yönelik genel yaklaşımının çok ötesine geçiyor.

"POWELL BERBET BİR İŞ ÇIKARDI"

Göreve döndüğü ocak ayından bu yana faizlerin yüksek kalmasını sık sık eleştiren Trump, politika faizinin yüzde 4,25 ila yüzde 4,50 aralığından yüzde 1’e çekilmesi gerektiğini savunuyor. Beyaz Saray’da yaptığı son açıklamada Powell’ı “aptal” olarak nitelendiren Trump, “İstifa ederse çok sevinirim, berbat bir iş çıkardı” ifadelerini kullandı.

İSİMLER ARASINDA BESSENT ÖNE ÇIKIYOR

Powell’ın görev süresi Mayıs 2025’te sona erecek olsa da, Fed Yönetim Kurulu üyeliği 2028 yılına kadar devam ediyor. Bu durum, Powell’ın görevden tamamen ayrılmadan başkanlıktan çekilebilmesine imkân tanıyor. Öte yandan, Fed yönetiminde ilk boşluk, görev süresi 2026 başında dolacak olan Adriana Kugler’in ayrılığıyla oluşacak.

Bu gelişmeler, Trump’ın potansiyel atamaları için takvimi belirlerken dikkat çeken bir başka isim ise Hazine Bakanı Scott Bessent. Ancak Bessent, kendisine yöneltilen adaylık iddialarını küçümseyerek, “Kimsenin böyle bir şeyden bahsettiğini sanmıyorum,” dedi.

"EN İYİ İŞE SAHİBİM"

CNBC’ye konuşan Bessent, başkanlık görevi için adının geçtiği haberler hakkında, “Başkan ne isterse onu yaparım ama şu anda Washington’daki en iyi işe sahip olduğumu düşünüyorum,” açıklamasında bulundu. Bessent ayrıca, yeni Fed başkanının ocak ayında göreve başlayabileceğini ve adaylık sürecinin sonbaharda şekillenebileceğini söyledi.