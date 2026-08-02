Washington ile Tahran arasında uzun süredir devam eden askeri ve diplomatik gerilim yeni bir aşamaya taşınırken, ABD yönetimi Orta Doğu'daki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı. Bölgede olası askeri hareketlilik beklentisi artarken, İran da olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğu mesajını verdi.

İran'dan ABD'ye Sert Uyarı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir başta olmak üzere bölgedeki üst düzey isimlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ve uluslararası gündem değerlendirildi.

Haberlere göre Arakçi, ABD ordusunun bölgedeki "maceracı" politikalarına karşı uyarıda bulunarak, olası bir Amerikan saldırısına kararlı şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını ifade etti. İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tüm hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Arakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede ise ABD, İsrail veya bölge ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceklerini dile getirdi.

ABD'den Vatandaşlarına Güvenlik Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak ve Orta Doğu'da bulunan Amerikan vatandaşlarına yönelik yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı.

Açıklamada, olası uçuş iptalleri, hava sahasının geçici olarak kapatılması ve seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıklara karşı hazırlıklı olunması istendi. Vatandaşlardan yerel makamların uyarılarını takip etmeleri, gelişmeleri yakından izlemeleri ve olası bir saldırı halinde güvenli bölgelere sığınmaları tavsiye edildi.

Bakanlık ayrıca hava sahasının önceden haber verilmeksizin kapatılabileceğine dikkat çekerek, bölgeden ayrılma imkânı bulunan ABD vatandaşlarının bunu değerlendirmesini, bölgeye seyahat etmeyi planlayanların ise kararlarını yeniden gözden geçirmelerini istedi. Seyahat edecek kişilere de havayolu şirketleri ile havalimanlarının duyurularını yakından takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

Trump: "Orta Doğu Ülkeleri Talep Etti, Saldırıyı İptal Ettim"

Bir gün önce "İran'ı çok sert vuracağız" açıklamasını yapan ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı yaptığı yeni açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

İsrail ordusunun, İran'ın enerji tesisleri ve kritik altyapısına yönelik olası ABD saldırıları öncesinde yüksek alarm seviyesine geçtiği belirtilirken Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu ülkelerinin talebi doğrultusunda bu gece planlanan saldırının iptal edilmesini kabul ettiğini açıkladı.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş düzeyde askeri güç, kuvvet ve caydırıcılıkla İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı harekete geçmeye hazır durumda. Buna rağmen İran ve diğer Ortadoğu ülkeleri, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşı sağlandığını belirterek saldırıyı ertelememizi talep etti. Bu anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın derhal, tamamen ve koşulsuz olarak açılmasını ve İran'ın nükleer tehdidine son verilmesini içeriyor. Bu talep doğrultusunda, dünyanın gelecekteki yararı ve aynı zamanda başarılı ve müreffeh bir İran'ın varlığını sürdürebilmesi adına, hızlı bir şekilde anlaşmaya varılabilmesi şartıyla saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim. İsrail Devleti de bu taahhüdüme katılıyor. Herkes işe koyulsun."

ABD ve İsrail'in İran'ın Enerji Altyapısını Hedef Alacağı İddiası

ABD merkezli CBS News, ABD ve İsrail'in hafta sonu İran'ın enerji altyapısına yönelik şimdiye kadarki en kapsamlı bombardıman operasyonlarından birini planladığını öne sürmüştü.

Trump da temmuz ayında yaptığı açıklamada enerji tesislerini en sona bırakacaklarını belirterek, "Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Bölgesel Diplomasi Trafiği Yoğunlaştı

Trump'ın açıklamasından önce İran'ın diplomatik temaslarını artırdığı görüldü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistanlı üst düzey yetkililerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Arakçi ile yaptığı görüşmede müzakere sürecindeki son gelişmelerin ele alındığını belirterek, Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanması için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini ifade etti.

Arakçi ayrıca Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile de görüştü.

Öte yandan Amerikan haber sitesi Axios'un aktardığına göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Haberde, Prens Selman'ın olası saldırı planlarına ilişkin endişelerini dile getirerek bölgede tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.