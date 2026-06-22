ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda "işlerin yolunda gittiğini" ve boğazın tamamen açık olduğunu ifade etti.

Trump, İran'ın anlaşmaya uymaması halinde "yapması gerekeni yapacağını" söyledi.

İran müzakere heyetine başkanlık eden Muhammed Bakır Kalibaf ise "Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişi konusunda çatışmayı önlemek için bir iletişim hattı kurmayı kabul ettik" ifadelerini kullandı.

Kalibaf ayrıca, İsviçre'deki görüşmelerde, dondurulmuş 12 milyar dolarlık İran varlıklarının serbest bırakılması için anlaşmaya varıldığını dile getirdi.