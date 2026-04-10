Dünyanın gözü ABD ile İran arasında gerçekleşmesi beklenen müzakerelere çevrilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar geldi. New York Post'a konuşan Trump, "Daha önce İran'ı vurduğumuz silahlar ve mühimmatlardan daha iyilerini gemilerimize yüklüyoruz" diye konuştu. Donald Trump, anlaşma olmaması durumunda silahları "çok etkin şekilde" kullanacaklarını ifade etti. '24 SAAT İÇİNDE GÖRECEĞİZ' Trump sözlerini şöyle sürdürdü: "Neler olacağını 24 saat içinde öğreneceğiz. Doğru söyleyip söylemediklerini bilmediğimiz insanlarla uğraşıyoruz. Yüzümüze karşı tüm nükleer silahlardan arınacaklarını söylüyorlar. Sonra da basına 'Hayır, (uranyum) zenginleştirmek istiyoruz' diyorlar" Trump, daha sonra Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulundu: "İranlılar, uluslararası su yollarını kullanarak dünyaya kısa süreli şantaj yapmaktan başka ellerinde hiçbir koz olmadığını fark etmemiş gibi görünüyor. Bugün hayatta olmalarının tek nedeni müzakere etmeleri."

