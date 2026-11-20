ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği üçlü zirvenin ardından Beyaz Saray'da değerlendirmelerde bulundu.

Trump, yapay zeka veri merkezlerini başka ülkelerde kuran ABD'li teknoloji şirketlerine yaptırım uygulamayı planladığını söyledi.

İRAN İLE ANLAŞMA OLACAK MI?

Toplantıda İran'la olası bir anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, akaryakıt fiyatlarındaki değişimin İran'la yapılacak anlaşmaya bağlı olduğunu ifade etti.

İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak ABD'nin kabul edebileceği şartları sunmadığını belirten Trump, “İran bir anlaşma yapmak istiyor ama benim için kabul edilebilir bir anlaşma yapmak istemiyor” dedi.

ÇİN İLE YAPAY ZEKA ANLAŞMASI

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Şi ile yapay zekâ güvenliği önlemleri konusunda anlaştıklarını belirten Trump, yapay zekâ veri merkezlerinin ABD dışında kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.